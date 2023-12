Fidapa Forlì celebra il trentennale: “Al lavoro sulle nuove iniziative del 2024”

Celebrato il trentennale della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezione di Forlì, contestualmente alla tradizionale cena degli auguri natalizi. Ha officiato la cerimonia la nuova presidente Fidapa, l'avvocata Patrizia Graziani che ha ringraziato coloro che la hanno preceduta palesando come questa ricorrenza “sia da intendersi ad un tempo: punto di arrivo, la riprova di un importante radicamento nella società, ed anche punto di partenza verso nuovi obiettivi”.

“E l’inizio del nuovo anno ci vedrà impegnate insieme e in collaborazione, tutte le socie, nessuna esclusa, nel portare avanti gli obiettivi indicati nello Statuto della Fidapa, obiettivi che riguardano la condizione delle donne, e la necessità di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne nel campo delle Arti, delle professioni e degli affari autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti”, ha spiegato nelle premesse Patrizia Graziani.

La presidente di Fidapa Forlì s'è richiamata più volte “allo spirito di squadra, autentico, come da tradizione storica Fidapa”, anticipando che “si continuerà a lavorare per la città nell’ottica della valorizzazione del mondo femminile e non solo” alla luce del tema nazionale Fidapa per il biennio 2023/2025: "La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore".

“Cogliendo e non tralasciando l’eredità che proviene dal passato della nostra sezione Fidapa di Forlì, rafforzeremo la nostra presenza nel nostro territorio in partecipazione e condivisione con altri enti, associazioni ed anche con le altre sezioni Fidapa più vicine in Romagna”, prosegue Graziani, che ha evocato i punti di forza del gruppo: “Armonia, amicizia, condivisione, impegno, lavoro di squadra, senza dimenticare il motto nazionale 'consapevolezza e azione' per confrontarci sulle iniziative che realizzeremo nel nuovo anno. Iniziative ispirate alla tutela della condizione femminile ed alla valorizzazione delle migliori virtù, per abbattere ogni ostacolo e pregiudizio e concorrere a costruire un mondo migliore, attraverso obiettivi prefissati e concordati all'interno di Fidapa Forlì”.

Graziani ha ricordato che tra le priorità figurano "il sostegno alle donne vittime di violenza, attraverso un’ azione solidale che consiste nella richiesta di rafforzamento dei centri antiviolenza, nelle stanze di ascolto, nelle case di accoglienza e nel sostegno all'inserimento lavorativo delle donne ospiti di queste strutture". Presenti alla serata la presidente della sezione di Cesena Mirella Ravaglia, la past presidente Franca Sabbadini (ultima Presidente della sezione unita con Cesena sino al 2000), la delegata della presidente di Ravenna Cristina Amadori, l'assessora del Comune di Forli, Paola Casara, e la consigliera di Parità della Provincia di Forli Cesena Carla Castellucci. Tutte le presenti sono state omaggiate con una rosa gialla con fiocco blu (i colori di Fidapa).