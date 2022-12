Filctem Cgil riunifica il territorio provinciale, Marco Dallamora eletto Segretario generale

Oggi, Martedì 13 Dicembre 2022, si sono svolti i congressi della Filctem CGIL di Forlì e della Filctem CGIL di Cesena i quali hanno deliberato il loro scioglimento e la riunificazione nella categoria Provinciale Filctem CGIL Forlì Cesena nell’ambito del percorso di unificazione in atto tra le Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena.



L’Assemblea Generale FILCTEM CGIL di Forlì Cesena, ha eletto Marco Dallamora, 44 anni, alla carica di Segretario Generale. Il compagno Dallamora, in CGIL dal marzo 2012, con distacco dal Gruppo Sistema, azienda di informatica del Cesenate, è stato per sei anni funzionario Filcams Cesena, occupandosi in particolare di settori come il commercio e la grande distribuzione, il lavoro domestico, distribuzione del farmaco e studi professionali. Nell'ottobre 2018 è stato eletto Segretario Generale FILCTEM-CGIL Cesena e oggi è stato eletto dall’Assemblea Congressuale 1° Segretario Provinciale FILCTEM CGIL Forlì Cesena.



"È nata la FILCTEM Forlì Cesena: la Camera del Lavoro di Forlì e la Camera del Lavoro di Cesena esprimono un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto dal compagno Loris Bacci, Segretario Generale della Filctem di Forlì, ed esprimono un ringraziamento a Lui e a tutto il gruppo dirigente della Filctem di Forlì Cesena, per aver portato a termine il percorso di unificazione. La Camera del Lavoro di Forlì e la Camera del Lavoro di Cesena esprimono al compagno Marco Dallamora, un sincero augurio per il lavoro che l’aspetta".