Filippo chiude l'Itaer con la lode: "Futuro negli States per prendere la licenza di pilota di linea"

Diploma da centista all'istituto tecnico aeronautico per l'imolese Filippo Fasoli. Il suo percorso di studio è stato arricchitto anche dalla lode. "Mi ritengo una persona estremamente seria, a detta di amici e genitori anche troppo, determinato al raggiungimento dei miei obiettivi - racconta di se -. La mia più grande passione riguarda il mondo aeronautico in generale e della difesa, il settore tecnologico e dello spazio, fino al campo delle energie e dei mezzi green, per questo mi definisco una persona poliedrica".

Cosa si prova a diventare 'maturi' con la lode?

Ottenere la maturità con la lode dà una sensazione di completa soddisfazione e appagamento, perché in qualche modo viene riconosciuto il massimo impegno profuso durante gli anni, anche nelle materie non di indirizzo.

E' un risultato che ha richiesto molti sacrifici?

I maggiori sacrifici sono stati i trasporti. Due ore di viaggio al giorno tolgono molto tempo allo studio e agli interessi personali. L'altro sacrifico più grande è stato quello di mettere lo stesso impegno nelle materie tecniche anche nello studio della letteratura.

Lei si è diplomato all'Itaer. Come mai ha scelto il Baracca?

Ho scelto il Baracca perché a seguito di ricerche di istituti aeronautici con la mia famiglia è risultato il più interessante per l'offerta formativa rispetto ad altri. Anche grazie all'open day in sede e nella città dove vivo, Imola, l'Itaer mi ha affascinato.

Per chi si è diplomato nel suo campo l'apertura del Ridolfi può essere vista come un'opportunità....

L'apertura del Rodolfi può essere vista sotto molti aspetti come una grande opportunità. Per i futuri studenti, vedere decollare e atterrare aerei sarà una grande fonte di ispirazione a continuare il percorso. La riapertura di uno scalo aeroportuale regionale come il Ridolfi è il segnale che il trasporto aereo sta riprendendo.

Come descrive l'ultimo anno e mezzo condizionato dal covid?

L'ultimo anno e mezzo condizionato dal Covid, non è risultato essere un problema, anzi mi ha permesso di dedicarmi allo studio con la stessa serietà degli anni precedenti, ma con più tempo per studiare e dedicare al tempo libero.

Come sarà nell'immediato il futuro di Filippo?

Nell'immediato mi dedicherò allo studio per conseguire la licenza di pilota di linea (Atpl) negli Stati Uniti.