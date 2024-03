Filippo Monari nominato nuovo delegato regionale della Caritas

La Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, riunitasi a Roma il 26 febbraio scorso in occasione della visita ad limina, ha nominato Filippo Monari nuovo delegato regionale della Caritas per la durata di un quinquennio. Filippo, classe 1975, sposato con Azzurra e padre di Tommaso e Lorenzo, rimane direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, incarico che ricopre da settembre 2019, è diacono permanente e presta servizio nelle parrocchie di San Mercuriale e Santa Lucia. "Certo che ella saprà svolgere questo delicato incarico con competenza e dedizione - scrive a Monari monsignor Giacomo Morandi, presidente della Ceer comunicandogli la nomina - la ringrazio per la preziosa collaborazione e la benedico di cuore".

