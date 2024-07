Filippo, diploma con lode allo Scientifico: "E' la coronazione del mio percorso. Aspiro a lavorare al Cern di Ginevra"

Filippo Righi ha chiuso il ciclo di cinque anni al Liceo Scientifico con la lode. Si definisce "un ragazzo semplice e umile, sempre stato curioso di imparare. Socievole anche se introverso. Sono sempre riuscito a conciliare studio, amici e sport".

Perché 5 anni fa scelse il Liceo Scientifico?

"Scelsi il liceo per la mia propensione alle materie scientifiche, soprattutto matematica, e per il fatto che ero certo che il liceo scientifico mi avrebbe dato ciò di cui avevo bisogno per il futuro".

Che tipo di scuola è?

"E’ indubbiamente una scuola che richiede un costante impegno e un buon metodo di studio. Personalmente ho avuto la fortuna di capitare in una sezione con ottimi insegnanti, ma soprattutto in una classe splendida".

Le sue materie preferite?

"Sicuramente le mie materie preferite sono fisica e matematica, senza però tralasciare letteratura italiana e filosofia".

Il ricordo più bello di questi 5 anni?

"Questi 5 anni mi hanno lasciato dei ricordi indelebili sia dal punto di vista scolastico che relazionale. Se dovessi sceglierne uno direi proprio la gita di classe in 5^ a Napoli".

Cosa ha provato nei giorni che precedevano la maturità?

"Indubbiamente l’ansia di non riuscire a dimostrare quanto fatto in questi 5 anni era dominante".

Si aspettava la lode?

"Detto sinceramente speravo arrivasse, mi sono sempre impegnato al massimo per ottenerla. Seppur sia solo un voto per me significa tanto, lo vedo come la coronazione del mio percorso scolastico".

E’ un risultato che ha richiesto sacrifici?

"Sicuramente dei sacrifici sono stati necessari, ma è relativo definirli tali se in fondo lo si fa per il piacere di imparare".

Che bilancio traccia di questo ciclo di vita?

"Alla fine di questi 5 anni sono cresciuto e maturato sia come studente che come persona. Senza dubbio mi mancherà questo periodo della mia vita, ma lo ricorderò sempre con piacere. Sono stati 5 anni bellissimi".

Progetti futuri?

"Nell’immediato mi sono iscritto alla facoltà di Fisica presso l’università di Bologna. La mia aspirazione è quella di fare il fisico e in futuro magari lavorare al Cern di Ginevra".