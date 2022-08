Alea Ambiente, Filippo Santolini è il nuovo presidente del Coordinamento soci

Il nuovo presidente del Coordinamento soci di Alea Ambiente, società in house providing che riunisce i rappresentanti dei 13 Comuni soci, è Filippo Santolini, assessore del Comune di Meldola con deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Patrimonio. Santolini, 40enne architetto e già membro del Coordinamento soci di Alea Ambiente dal 2019, è stato scelto con voto unanime nel corso dell’assemblea di giovedì, e prenderà il posto di William Sanzani, ex vicesindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che ne era alla guida dal 2019.

"Vorrei ringraziare tutti i sindaci del Coordinamento soci per la fiducia che mi hanno accordato, con l’obiettivo di portare avanti il percorso intrapreso in questi anni per migliorare sempre più gli standard di qualità ambientale del nostro territorio e i servizi erogati ai cittadini - sono le parole di Santolini -. Un ringraziamento speciale va a Vittorio Cicognani e a William Sanzani, miei predecessori, per il lavoro svolto fino a oggi".