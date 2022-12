Fillea Cgil, ecco la riunificazione provinciale con Antonella Arfelli alla carica di Segretaria generale

Martedì si sono svolti i congressi della Fillea (Federazione lavoratori legno e affini) Cgil di Forlì e della Fillea Cgil di Cesena i quali hanno deliberato lo scioglimento e la riunificazione nella categoria provinciale Fillea Cgil di Forlì Cesena nell’ambito del percorso di unificazione in atto tra le strutture. L’assemblea generale ha eletto Antonella Arfelli alla carica di segretaria generale. Arfelli, Rsu Comune di Forlimpopoli, è entrata in Cgil nel 1999. Ha ricoperto diversi incarichi tra cui segretaria generale (Funzione Pubblica), segretaria confederale con delega all’organizzazione, presidente società fiscale Teorema di Forlì e segretaria generale Filctem Cgil Forlì (Chimica Gomma Plastica).



Arfelli è stata eletta all’unanimità dalla Categoria Provinciale unificata. La Camera del Lavoro di Forlì e la Camera del Lavoro di Cesena "esprimono un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto da Simone Pagliarani, segretario generale della Fillea di Cesena, ed esprimono un ringraziamento a lui e a tutto il gruppo dirigente della Fillea di Forlì Cesena per aver portato a termine il percorso di unificazione". Inoltre viene espresso ad Arfelli "un sincero augurio per il lavoro che l’aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio provinciale".