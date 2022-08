Don Pippo diventerà un film: al via la chiamata alle arti, prime riprese a settembre

Chiamata alle arti per un progetto cinematografico sulla figura di don Pippo. La realizzazione del film, promossa dall’associazione culturale Compagnia Bella e dal Centro di Solidarietà di Forlì, con il sostegno del Comune di Forlì, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Diocesi di Forlì-Bertinoro, vuole mettere assieme un gruppo di professionisti e di giovani del territorio, per conoscere attraverso l’ottava arte il personaggio esemplare di Don Pippo. Una bella opportunità per artisti e appassionati della comunicazione, ma anche per chiunque voglia impegnarsi liberamente e volontariamente in questo tentativo.

Si richiede la partecipazione nel reparto attori, produzione, ricerca storica, scenografia e costumi, comunicazione e supervisione del set. Il video verrà girato nel mese di settembre, nell’arco di due settimane. Impegnato nella politica, nel sociale, nel teatro e nella musica, nelle innovazioni pastorali e nella vita delle associazioni, Don Pippo (Giuseppe Prati all'anagrafe) ha percorso le strade della nostra città con la sua veemente umanità romagnola e con una fede schietta come il vino e il pane.

Negli anni ha formato personalità importanti, come Diego Fabbri, Mamma Bettina, don Francesco Ricci, ha contribuito a dare forma a realtà come l’oratorio San Luigi e il settimanale "Il Momento". Un impegno apprezzato e riconosciuto dalle istituzioni, in primo luogo nella persona del sindaco Agosto Franco. Per permettere alle nuove generazioni di conoscerlo meglio, è stato deciso di realizzare una docu-fiction che conduca alla scoperta di don Pippo e delle radici storiche della città di Forlì. In preparazione delle riprese, è possibile inviare una mail a "potevofarmisanto@gmail.com".