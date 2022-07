"Film School": a Meldola una scuola di cinema ed un centro multimediale

Nasce a Meldola la "Film School", la scuola di cinema e un centro multimediale cinematografico. Recentemente si è svolto nel comune di Meldola l’incontro tra l’assessore alla cultura Michele Drudi e il regista Davide Santandrea, fondatore dell'Associazione meldolese Long Black Veil Productions, che aveva come oggetto di discussione diverse proposte che il regista ha avanzato all’amministrazione comunale che tutte si riassumono nel “fare di Meldola una città cinematografica”. Tre i punti discussi, spiega il regsitra, "il sostegno e la collaborazione alle produzioni di film cinematografici lungometraggi e cortometraggi che hanno come Meldola e frazioni il set e la location principale, per valorizzare la città e il territorio sotto l’aspetto cinematografico".

Le pellicole girate a Meldola

Nel 2022 ad esempio nella città di Meldola saranno girati complessivamente tre film con la regia di Davide Santandrea. il primo è stato “Join the evil", un film basato sulla comicità americana che sta riscuotendo un notevole successo attraverso le proiezioni in alcuni cinema della Romagna. Il secondo film sarà invece girato dall’8 agosto a Meldola e a Cervia e racconta la storia di un extracomunitario del Senegal che cerca in Italia lavoro e amore, si tratta quindi di una storia sociale, drammatica e sentimentale. Infine il terzo film previsto per gli inizi di ottobre sarà girato tra le frazioni Castelnuovo e Ricò s’intitola "Join the evil 2", il sequel del film attualmente in visione e che sarà ancor più comico del primo. "Dal 2017 ad oggi - irocrda il registra - a Meldola sono stati girati 5 film cortometraggi (L’uomo che non sopravvisse al virus, memorie, paura di un libro, clockwork), 4 film lungometraggi (Tramonto, Horror in the wood, Join The Evil), 2 serie tv (L’ombra del Diario e Thirst trasmessi sul canale americano CW18) e 1 programma tv (Oltre L’ignoto, programma sul mistero in 3 edizioni da 15 puntate da un ora, andate in onda sulla tv digitale terrestre canale 7Gold e sul canale americano Cw18).

La novità

Il secondo punto discusso in Comune riguarda l’apertura di una vera e propria scuola di cinema. “Film School”, come è stata battezzato, è un progetto proposto dalla Long Black Veil Productions e da Santandrea che subito ha immediatamente interessato il comune e l’assessorato alla cultura. "Il Comune si sta interessando a trovare i luoghi dove tenere i corsi della scuola cinematografica che si dividono in due settori: corso artistico per diventare attore e corso tecnico per diventare operatori del cinema", evidenzia Santandrea, che si impegna "a trovare i professionisti del mondo del cinema disposti a fare da relatori e professori dei due corsi". La direzione della scuola del cinema sarà comunque affidata al regista Santandrea.

L'archivio

Il terzo punto riguarda un vastissimo archivio cinematografico e televisivo, frutto di 30 anni di raccolta e ricerca costante da parte del regista Santandrea, che raccoglie ben 15 mila titoli divisi tra cinema e televisione. "Ovviamente tutto raccolto rispettando le normative sui Copyright e Siae - tiene a puntualizzare -. L’idea proposta al comune di Meldola è quella di realizzare un centro multimediale, una sorta di videoteca pubblica del cinema dove i titoli raccolti possono essere consultati e visionati gratuitamente dal pubblico attraverso computer, schermi video e proiezioni".

"Nell’archivio privato sono infatti raccolti tutti questi titoli divisi in pellicole 8 millimetri, super 8, 16 millimetri, 35 millimetri, audiovideo su nastri magnetici, betamax, vhs, dvd e blu-ray, senza calcolare tutti i filmati già riportati in digitale - prosegue -. Di sicuro questo archivio ha una grande valenza culturale e storica, se pensiamo che sono raccolti programmi tv sin dal 1957 (quando in Italia nacquero ufficialmente i programmi Rai) e una gran raccolta di film e serie tv prodotte negli anni in Italia e all’estero. Nell’archivio sono anche conservati programmi come varietà, quiz tv, sceneggiati, teleromanzi, telenovelas, programmi sportivi, giochi senza frontiere, caroselli, spot pubblicitari, tv dei ragazzi (tutti i storici programmi tv per i bambini e ragazzi) documentari, talk show ed altro. E’ un peccato non rendere disponibile al pubblico e soprattutto alle scuole questo vasto archivio cinematografico e televisivo".

"Questo progetto ha una grande importanza legata alle scuole e alla didattica - conclude Santandrea -. Durante la presentazione dei tre punti l'assessore alla Cultura Michele Drudi ha dimostrato subito interesse, sostegno e collaborazione sui tre punti, partendo con approvare e sostenere le produzioni cinematografiche che vengono girate nella città di Meldola dalla Long Black Veil Productions".