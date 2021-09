Presentato a Venezia il documentario che racconta Ornella Vanoni: un film girato al Grand Hotel di Castrocaro

Il film documentario “Senza Fine” dedicato alla figura artistica di Ornella Vanoni, nato da un soggetto scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e diretto dalla stessa Elisa Fuksas, è stato girato nella Lucia Magnani Health Clinic e Grand Hotel Castrocaro Terme. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia 2021 come Evento Speciale delle Giornate degli Autori. "Poter accogliere e ospitare la signora Ornella Vanoni, Elisa Fuksas e tutto lo staff del film ‘Senza Fine’ è stato personalmente un grande onore ed emozione. Sono lieta che sia stata scelta la Lucia Magnani Health Clinic per girare il film, è un luogo ricco di storia e di ambienti confortevoli immersi nella natura. La struttura e tutto il personale sono stati felici della presenza dell’artista, della donna e della sensibilità unica di Ornella Vanoni”. Spiega Lucia Magnani.

Il film è stato prodotto da Moreno Zani e Malcom Pagani di Tenderstories, da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside e Indiana Productions. Il film, non ancora distribuito, racconta una Vanoni intima attraverso il rapporto e le discussioni con la regista Elisa Fuksas, un documentario in cui si presenta la personalità della diva della canzone italiana, abbattendo la barriera tra scena e fuoriscena, dato che l'opera ritrae anche le discussioni tra la protagonista e la regista. In "Senza fine" compaiono anche Vinicio Capossela, Samuele Bersani e Paolo Fresu, tutti - come la celebre cantante - nei panni di se stessi. A fare da sfondo vi è appunto il polo termale castrocarese, con la sua atmosfera di altri tempi.