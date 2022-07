Il dolce simbolo del Natale, quello di Florica Livia è tra i migliori d'Italia: si giocherà la finale del "Panettone Day"

C'è anche Florica Livia Pop della pasticceria “Gustofino” di Forlì tra i 33 finalisti selezionati per la decima edizione del concorso nazionale "Panettone Day 2022", il prestigioso concorso ideato da due aziende leader nel mondo della pasticceria artigianale, la Braims (brand parte del gruppo Csm Ingredients, multinazionale attiva nella ricerca e produzione di ingredienti alimentari innovativi e sostenibili) e Novacart. Durante questa prima tappa il maestro Gino Fabbri, nuovo presidente di giuria, e il pastry chef Marco Pedron, membro della giuria, hanno esaltato l’alto livello delle creazioni artigianali in gara e si sono congratulati con i 146 pasticceri che si sono messi in gioco in questa speciale edizione.

Quella del 2022 è un'edizione speciale del "Panettone Day", perchè segna il decimo anno del concorso, riconosciuto ormai tra i più autorevoli nel mondo della pasticceria, e che quest’anno è riuscito a coinvolgere 146 professionisti provenienti da tutta l’Italia con oltre 253 panettoni in gara, riscuotendo grande successo soprattutto in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna. La pasticcera Florica Livia Pop ha deciso di mettersi in gioco durante questa edizione e di confrontarsi con artigiani provenienti da tutta Italia in una grande sfida: la creazione del miglior panettone. Il suo talento e le sue capacità sono state premiate durante la selezione che si è svolta il 16 giugno in Cast Alimenti a Brescia, dove si è aggiudicata un posto tra i 33 finalisti su 146 pasticceri iscritti al concorso e oltre 253 panettoni in gara.

Durante questa tappa fondamentale dedicata alla selezione, Fabbri e Pedron, infatti, hanno condiviso la loro opinione sull’alta qualità dei panettoni in gara quest’anno e sull’importanza di custodire una tradizione che ci ha resi famosi in tutto il mondo, come quella dei lievitati: "Partecipare a un concorso di pasticceria a livello nazionale come Panettone Day è un'esperienza estremamente positiva, perché solo con il confronto si può crescere - racconta il maestro Fabbri -. Nel nostro laboratorio possiamo sperimentare, creare e dialogare con i colleghi, ma è mettendoci in gioco in una sfida più grande che possiamo davvero fare il salto di qualità e percorrere nuove strade. Molti dei panettoni che ho assaggiato durante la fase di selezione erano interessanti e quello che ho deciso di premiare è la capacità di stupire con abbinamenti equilibrati, l’abilità tecnica e l’ideazione di ricette nuove, rimanendo sempre fedeli alla tradizione del panettone."

"Il lavoro che abbiamo fatto durante la fase di selezione di Panettone Day come esperti è quello che fanno anche tanti clienti. Sempre più persone mesi prima del Natale iniziano ad assaggiare panettoni cercando il migliore da portare in tavola a Natale - racconta il Pastry Chef Pedron -. Noi come pasticceri abbiamo il dovere di continuare a lavorare per soddisfare le esigenze della clientela: il panettone è una cosa seria e questo concorso è una bellissima iniziativa per sfidare le proprie capacità, migliorarsi e realizzare un prodotto di qualità sempre superiore." I 33 panettoni che accederanno alla finale sono così suddivisi: 23 per la categoria panettone tradizionale, 5 per il creativo e 5 per il cioccolato Ruby, categoria nata dalla stretta collaborazione con Barry-Callebaut.

La premiazione il 13 settembre

Prossimo e decisivo appuntamento per i 33 selezionati è l’attesa finale che si svolgerà il 13 settembre in una cornice esclusiva, la Sala Mengoni del Ristorante Cracco a Milano. Qui saranno proclamati i vincitori di tre differenti categorie: tradizionale, creativa dolce e al cioccolato Ruby. Tutti loro saranno sottoposti all’attento giudizio della prestigiosa giuria composta da stelle della pasticceria e dell’alta cucina, che vedrà la presenza anche del maestro Vittorio Santoro, presidente e direttore di Cast Alimenti.

Nella foto Florica Livia Pop