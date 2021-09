Trovato in auto con il perfetto "kit del ladro": la Finanza denuncia un 34enne

Le fiamme gialle lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldell

Molto probabilmente stava mettendo a punto una serie di furti nel territorio di Forlì. Un italiano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato intercettato e fermato di notte da una pattuglia della Guardia di Finanza, in servizio di controllo del territorio. L'uomo, di origine pugliese ma residente in Romagna, aveva a bordo della sua vettura il cosiddetto “kit del ladro”, composto fra l’altro da piede di porco, tronchese e scala a pioli.

Le fiamme gialle, in considerazione delle circostanze di tempo e luogo, del fatto che l’uomo ha alcuni precedenti penali per reati contro il patrimonio, ma soprattutto delle inverosimili giustificazioni addotte circa il possesso degli oggetti, lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, reato previsto dall’articolo 707 del codice penale, che prevede l’applicazione di una pena fino a due anni di arresto.