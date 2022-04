Via il green pass rafforzato negli uffici pubblici, metà dei dipendenti comunali sospesi tornano al lavoro

Con la fine dello stato di emergenza e il progressivo ritorno alla normalità decade l'obbligo del green pass rafforzato per i dipendenti degli uffici pubblici, quello ottenibile tramite vaccinazione o guarigione. Resta ora necessario il green pass base (quello ottenibile anche mediante tampone con validità di 48 ore) fino al 1 maggio, quando poi decadrà anche quest'obbligo. L'obbligo del green pass base venne inserito, tra le tante normative anti-Covid, il 15 ottobre scorso e rinforzato il 15 febbraio, quando divenne necessario appunto il super-green pass.

Questa disposizione permette il ritorno al lavoro dal 1 aprile dei dipendenti che non si sono voluti vaccinare, compresi gli over 50 che avevano l'obbligo vaccinale. Nel Comune di Forlì erano pochi i lavoratori no vax che hanno scelto la strada di non sottoporsi all'obbligo del green pass, preferendo la sospensione dallo stipendio. Lo scorso ottobre, infatti, gli addetti comunali che avevano detto 'no' al green pass erano 12, vale a dire appena il 2% dei 608 dipendenti a quella data. Al 15 febbraio, invece, si erano ridotti a 5 i lavoratori del Comune privi di green pass rafforzato.

Ed ora circa la metà dei dipendenti comunali privi di green pass torna a lavorare. Dai dati del Comune, infatti, emerge che al 1 gennaio scorso erano 10 le posizioni irregolari dal punto di vista del certificato verde per le quali si era reso necessaria la sospensione dallo stipendio. Ora invece sono passate a 5. Dei 5 rimanenti privi anche del green pass base, una dipendente si è dimessa, mentre gli altri 4 potranno rientrare se si andranno a sottoporre al tampone periodico, oppure dovranno attendere fino al 1 maggio, quando decadrà l'obbligo del tutto.