Covid, fine dello stato d'emergenza: accesso uffici comunali e green pass, cosa cambia per utenti e dipendenti

Da venerdì non sarà più necessario esibire il green pass base (da vaccinazione o guarigione o tampone negativo in corso di validità) per gli utenti che accedono agli uffici pubblici. E' quanto previsto dal decreto legge numero 24 del 24 marzo scorso, che mette fine allo stato d'emergenza da covid-19. Tale accesso diviene quindi libero anche negli uffici del Comune di Forlì, sia quelli di piazza Saffi e via Delle Torri che tutti gli altri presenti in città e nel forese. Fino al 30 aprile per tutti i lavoratori pubblici e per chiunque acceda per motivi di lavoro agli uffici pubblici è richiesto il green pass base, ossia anche da tampone.