Finge di dover fare benzina per evitare la Polizia, poi dà il nome del fratello: guidava senza patente

Alla guida senza patente, cerca di eludere il posto di controllo degli agenti delle Volanti, poi fornisce il nome del fratello. A finire nei guai un trentenne straniero. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì. All’occhio attento dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, al comando del dirigente Andrea Valzania, non è sfuggita la manovra effettuata dall'automobilista che stava percorrendo viale Roma e che, alla vista della pattuglia, è entrato in un'area di servizio per eludere il possibile controllo.

Gli agenti hanno comunque avvicinato il conducente, chiedendo l'esibizione della patente di guida. L'automobilista ha replicando fornendo un nome e dicendo di averla dimenticata al lavoro. I poliziotti, insospettiti dalle circostanze, hanno approfondite le verifiche accertando che l'identità indicata era quella del fratello di una decina di anni più anziano. E' emerso così che il trentenne era sprovvisto di patente perché gli era stata sospesa dalla Motorizzazione non essendosi presentato alla visita di revisione. Oltre alla denuncia penale, l’uomo è stato sanzionato per la violazione al codice della strada. I controlli delle volanti sono proseguiti nella giornata di venerdì interessando una trentina di autoveicoli e circa cinquanta persone, una delle quali è stata segnalata alla magistratura di sorveglianza per il mancato rispetto delle prescrizioni a lui imposte.