Finisce sotto un trattore: liberato dai Vigili del Fuoco, trasportato al Bufalini

Infortunio in un campo agricolo nella tarda mattinata di mercoledì. E' successo in via Tomba, dove un uomo è finito sotto ad un trattore. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 12.30. I sanitari di "Romagna Soccorso" sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco. Il personale del 115 ha operato con attrezzatura idraulica e cuscini da sollevamento per liberare la gamba dell'uomo, rimasta bloccata sotto la ruota del mezzo agricolo per poi affidarlo al personale sanitario. Successivamente il ferito è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con l'elimedica per le cure del caso.