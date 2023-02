Fino al 21 aprile aperte le iscrizioni al Master in Alimentazione sostenibile

Fornire ai professionisti competenze relative ad un'alimentazione ecologicamente sostenibile per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, in linea con i Sustainable Development Goals 2030 dell'Onu, approfondendo inoltre le conoscenze in materia di nutrizione clinica e dietetica. Sono gli obiettivi che si pone il "Master Alimentazione sostenibile: dalla teoria alla pratica", organizzato dalla scuola di formazione Almatu, in collaborazione con Istituto Oncologico Romagnolo - Ior, Prime Center e Irst “Dino Amadori” Irccs. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 aprile e la data di inizio è fissata al 19 maggio prossimo.

Le lezioni si svolgeranno online una volta al mese per un anno, tranne gli ultimi due weekend in presenza. Come da normativa i corsi sono aperti a laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze della Nutrizione Umana, Dietistica e lauree magistrali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari indicati. Possono partecipare come uditori i laureati in Farmacia o Farmacia Industriale, Odontoiatria e protesi dentaria, Psicologia, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive.

Il Master (che garantisce 50 crediti formativi per gli iscritti) propone un percorso con esperienze pratiche utili al professionista per accompagnare il paziente al cambiamento, motivandolo alla responsabilizzazione tramite una comunicazione empatica ed efficace. I relatori sono professori e ricercatori universitari ed esperti con competenza riconosciuta in ambito internazionale, dei quali molti provenienti da Università di Bologna, Irst “Dino Amadori” Irccs e Ausl Romagna. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero 393.7773777 o inviare una mail a segreteria@almatu.it