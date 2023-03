Finto poliziotto spaventa un automobilista sull'A14, poi viene fermato: aveva una finta paletta ed un coltello

Quello appena trascorso è stato un weekend di intenso lavoro per la PolStrada di Forlì, come sempre impegnata sulle arterie della provincia. Le oltre 40 pattuglie hanno contestato 65 violazioni al Codice della Strada, tagliando 131 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. Anche in A14 i poliziotti della Sottosezione di Pieveacquedotto non hanno fatto mancare il aiuto ad automobilisti in difficoltà. Sabato pomeriggio, in particolare, una pattuglia è stata avvicinata da un automobilista visibilmente scosso, che segnalava di essere stato fermato poco prima da un finto poliziotto che agitava un dispositivo di segnalazione, la cosiddetta paletta in uso agli agenti, salvo poi non qualificarsi con il tesserino e allontanarsi rapidamente.

Sulla base della descrizione dell’auto e della persona fornita dal malcapitato, i poliziotti hanno individuato subito l’auto sospetta, ferma in piazzola di sosta nei pressi del chilometro 83, nel comune di Forlì, mentre il conducente tentava maldestramente di liberarsi della paletta incriminata, che riportava la denominazione della Polizia Locale di Parma. I controlli e le perquisizioni sul veicolo e sull’uomo, un 55enne parmense, hanno consentito di rinvenire anche un coltello con una lama di 8 centimetri, del cui possesso lui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, subito sequestrato insieme alla paletta. Per lui è scattata la denuncia per violenza privata, possesso ingiustificato di arma da taglio e distintivi di identificazione contraffatti.