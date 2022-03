Finto rivenditore di auto usate accumula multe per 50mila euro: stanato dalla PolStrada

Si spacciava per rivenditore di auto usate, ma in realtà si era fatto intestare fittiziamente oltre 80 veicoli circolanti in tutta Italia. Al termine di un'attività investigativa, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Forlì ha denunciato un 57enne straniero. I poliziotti, che hanno subito avviato l’iter per la sua cancellazione del registro delle imprese, gli hanno contestato quasi 90 violazioni al codice della strada, per circa 50mila euro di sanzioni. Da inizio anno, sono stati controllate 14 attività operanti nel settore dell’automotive, che hanno consentito di individuare violazioni inerenti irregolarità nella tenuta dei registri ed omissioni di comunicazioni alle autorità, che hanno fatto scattare sanzioni per oltre 2mila euro.