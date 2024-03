Firme contro lo stabilimento Amadori, l'associazione: "Ci basiamo su dati scientifici"

Continua lo scontro fra il Pd di Forlimpopoli e l'associazione per la Salvaguardia e la Tutela del Territorio che ha raccolto 2.318 firme in relazione al nuovo polo Amadori che dovrebbe sorgere nel Comune di Forlimpopoli. L'associazione infatti replica alle recenti affermazioni del partito che ha deciso di attendere il giudizio degli organi di controllo sulla questione. L'associazione attacca il Partito Democratico di Forlimpoli che ha parlato di una iniziativa basata su una "mistificazione" dei dati: "Ci sembra assolutamente non corretto né giusto denigrare 2318 cittadini - spiega il presidente Gianfranco Montaletti - Sappiamo tutti che lo stabilimento verrà realizzato in una zona produttiva, nei pressi di uno scalo merci, ma pensiamo tutti anche che non è certamente funzionale all’attività che verrà svolta dal gruppo Amadori".

"L’Associazione per la Salvaguardia e la Tutela del Territorio ha argomentato affermazioni basate su dati scientifici ed obiettivi e non si sono minimizzati gli effetti sulla salute pubblica derivanti dall’aumento del traffico pesante col conseguente raddoppio delle emissioni di CO2 e di polveri sottili, queste ultime non certamente assorbibili dalla piantumazione degli alberi prevista dal progetto - prosegue Montaletti - ci sembra logico che i cittadini si possano e si debbano giustamente preoccupare! Il PD e la sindaca potranno anche sostenere apertamente questo progetto per un discorso economico/finanziario e per lo sviluppo della città, ma non si può neanche non tener conto e minimizzare le concrete preoccupazioni che hanno i cittadini".

"Sicuramente si potrà obiettare che il gruppo Amadori si è impegnato (al momento con una pec ed un comunicato stampa, per quanto ci risulta) a realizzare oggi un polo solo logistico, ma nel contempo la sindaca stessa ci riferisce che nulla vieta acché possa, in un secondo momento, realizzare anche il polo produttivo! Da qui nascono tutte le perplessità di una buona parte della popolazione che vuole scongiurare che ciò possa avvenire in un futuro! Pertanto come si può affermare con tanta leggerezza che sono solo chiacchiere e che è tutto frutto della fantasia!Questi sono dati reali - insiste Montaletti - Quanto è stato affermato dal PD è sicuramente offensivo nei confronti di tanta gente! Questa frattura che si è creata fra la popolazione di Forlimpopoli non fa certamente bene; ci auguriamo che il PD in tutta franchezza possa modificare queste gravi affermazioni gratuite e che si possa dibattere serenamente in un pubblico confronto su tutta questa vicenda".