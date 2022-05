"Fiumana non è abbandonata", il sindaco risponde al lettore: ecco il punto sugli interventi

"Respingiamo la tesi di Fiumana abbandonata". Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, replica così alla segnalazione giunta a ForlìToday di un lettore, che contesta la mancanza di interventi di messa in sicurezza e contrasto al degrado. Il primo cittadino risponde punto a punto alle osservazioni del lettore, a partire dalla situazione che riguarda il muro di cinta del circolo posto lungo la provinciale: "E' stato intonacato un paio di anni fa - argomenta Canali -. Nello stesso periodo si è provveduto anche alla manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi col superamento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di alcuni dossi di rallentamento della velocità".

Quanto al sottopasso, "è privo di illuminazione, ma la manutenzione è costante, in particolare mirato alla pulizia delle griglie stradali - prosegue il sindaco -. Per quanto di competenza del Comune, il verde ed il decoro sono garantiti, sempre pronti ad intervenire in caso di segnalazioni e di eventuali carenze". Per quanto riguarda il casotto in lamiera, continua il primo cittadino, "è di proprietà e su terreno della Provincia. Recentemente abbiamo, di nuovo, richiesto il suo spostamento, che ci è stato assicurato".

Capitolo segnaletica stradale: "I segnali stradali sono di competenza della Provincia che, dopo nostra segnalazione, è intervenuta a ripristinarli (non a sostituirli) già da qualche tempo - spiega Canali -. Le foto pubblicate dal lettore infatti sono particolarmente vecchie, cosa evidenziata dalla mancanza dei pali di illuminazione dell'incrocio che il Comune ha installato per garantire la sicurezza notturna".

Conclude Canali: "Tutto è migliorabile, ci mancherebbe, ma respingiamo la tesi di Fiumana abbandonata; siamo sempre presenti e disponibili a ricevere richieste e indicazioni che sono opportunamente valutate e a tal fine continuiamo il primo sabato di ogni mese dalle 9 alle 11 il ricevimento dei cittadini nela sede della Pro-loco di Fiumana".