Fiumi Ronco e Montone, indagine socio-idrica ad un anno dall’alluvione: seminario al Campus

Ad un anno dall'alluvione il Campus di Forlì ospiterà un seminario organizzato in collaborazione con l'università di Padova. Sono previsti gli interventi tra gli altri del professor Giorgio Osti, sociologo dell'Ambiente e del Territorio, e del professor Gabriele Manella, docente di Sociologia del Territorio del Campus di Forlì. La tragica alluvione del maggio 2023 che ha colpito quasi tutta la Romagna non può essere liquidata con la sola straordinaria quantità di pioggia caduta in quei giorni (piena su scala millenaria) né essere solo oggetto di schermaglie politiche - si legge nella presentazione dell'appuntamento -. L’intreccio fra morfologia dei fiumi, sviluppo urbano e organizzazione dei servizi di protezione idraulica e civile è fortissimo e richiede uno studio interdisciplinare. La complessità è notevole e, tutt’oggi, non vi sono modelli che includano cambiamento climatico, idrologia, assetti territoriali e stili organizzativi delle comunità locali. I fiumi Ronco e Montone, che scendono quasi paralleli dall’Appennino, lambiscono la città di Forlì e poi si uniscono a Ravenna, si prestano a essere un caso di studio comparativo esemplare".

"La loro esondazione infatti ha avuto conseguenze diverse sul tessuto urbano, industriale e agricolo del forlivese. Ciò è dipeso dalla loro morfologia, senza dubbio, ma non solo - viene aggiunto -. Fattori culturali, sociali e organizzativi hanno pesato nel diverso impatto alluvionale dei due fiumi sui territori sia a monte, sia nella zona mediana (via Emilia) sia a valle. Il seminario si propone di iniziare a dipanare l’intreccio socio-idrico dei due fiumi in modo da far emergere sia i ruoli di componenti esperte e profane sia alcune prospettive di azione futura nell’ipotesi che anche letture sociologiche del territorio possano avere una rilevanza nelle decisioni degli attori deputati alla sicurezza idraulica". Il seminario si terrà sia in presenza sia da remoto.