Focolaio tra il folto gruppo di giovani turisti tedeschi: 12 positivi. Chiude un centro sportivo e 90 tornano a casa

Una situazione piuttosto spinosa relativa al Covid vede protagonista Castrocaro. C'è stato negli ultimi due giorni un focolaio che ha riguardato un folto gruppo di giovanissimi turisti tedeschi (muniti di green pass), circa un centinaio quelli arrivati nella località turistica forlivese, alcuni minorenni e alcuni maggiorenni. In pratica i tamponi hanno fatto emergere 12 positivi di cui 4 maggiorenni sono stati trasferiti nell''hotel Covid', mentre altri 8 minorenni sono stati mantenuti in isolamento nella struttura in cui alloggiavano.

I ragazzi erano dislocati in questa vacanza in più strutture alberghiere di Castrocaro. Per i circa 90 negativi è invece tempo di tornare a casa, con gli autobus che visto il regime di quarantena dei giovani passeggeri, non faranno soste fino alla frontiera. Intanto un centro sportivo del territorio, il Derby, evidentemente molto frequentato da questi giovani, ha annunciato la chiusura fino a lunedì per effettuare una accurata sanificazione.