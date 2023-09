Santa Sofia, ripartono i lavori di somma urgenza sulle strade: il punto sui cantieri in corso

Sono ripresi lunedì i lavori sulle strade del territorio comunale di Santa Sofia interessate dalle frane del maggio scorso. "Lungo la strada comunale che collega Santa Sofia a Camposonaldo, in località Le Motte, sono in corso interventi per ridurre al massimo gli effetti di quello che è successo il 16 maggio e ciò che potrebbe accadere in caso di maltempo. Si è deciso perciò di procedere con alcuni drenaggi sul fronte stradale e a valle in modo di incanalare l'acqua ed evitare cedimenti". Lunedì e martedì la strada è stata chiusa al traffico dalle 7.30 alle 17, mentre da mercoledì e giovedì probabilmente la strada sarà aperta al traffico tra le 12 e le 14 durante la pausa dei manovali. "E' un disagio necessario per concludere un intervento su una strada di collegamento con l'area rurale e che è di grande importanza", spiega Valbonesi. Nei prossimi giorni riprenderanno i lavori anche sulla Strada Comunale che conduce a Poggio alla Lastra. "Procederemo senza interruzioni al fine di concludere quanto iniziato nei mesi scorsi - continua il sindaco -. Oltre alle risorse per i lavori di somma urgenza, attendiamo le risorse e l'organizzazione per la ricostruzione. Sono previsti incontri a livello provinciale e regionale".