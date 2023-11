Aumentano i casi di tumore al pancreas: focus con gli esperti su prevenzione, diagnostica e terapie

Il 16 novembre ricorre in tutto il mondo la Giornata mondiale della lotta contro il tumore del pancreas. Come noto, le malattie pancreatiche, sia benigne che maligne, sono in costante crescita; in particolare, per l’adenocarcinoma pancreatico, i dati dell’Associazione Italiana Oncologia Medica relativi al 2022 riportano in Italia circa 14.500 nuove diagnosi, parametro in incremento rispetto agli anni passati. Per tale motivo, le Unità operative di Chirurgia Generale dell'ospedale di Forlì, di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale di Forlì e di Cesena e quella di Oncologia dell'Irst Irccs di Meldola, organizzano un incontro, dal titolo "Chronicity 2023: Giornata Mondiale Tumore del Pancreas", che si terrà giovedì 16 novembre, a partire dalle 14, nel salone comunale di Forlì.

L'obiettivo è sensibilizzare la comunità riguardo le malattie pancreatiche, con particolare attenzione alla prevenzione delle stesse, alle possibilità diagnostico-terapeutiche disponibili ad oggi e, non ultimo, alle possibilità di presa in carico dei malati. A dirigere l'incontro saranno Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'ospedale "Morgagni Pierantoni" e professore ordinario del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche - Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna; Carlo Fabbri, direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli ospedali di Forli e Cesena; e Luca Frassineti, direttore del Dipartimento di Oncologia, Ematologia Clinico e Sperimentale dell'Irst-Irccs di Meldola.

L'evento vuole essere un momento di confronto e di connessione tra i cittadini e le figure specialistiche che si occupano delle patologie pancreatiche, con ospiti di rilievo nazionale ed internazionale e referenti dell'Associazione Italiana Studio Pancreas (Aisp). L'evento sarà ad ingresso libero e potrà essere seguito, anche in streaming, a partire dalle 14,30, all'indirizzo: https://www.auslromagna.it/giornata-mondiale-tumore-pancreas