Foggetti a Salotto blu: "Il volontariato guarda oltre il covid"

Gaetano Foggetti, giornalista professionista, ha diretto per una quidicina anni la redazione forlivese del quotidiano "Corriere di Romagna", raccogliendo unanimi apprezzamenti. Di conseguenza ha destato sorpresa la sua decisione di abbandonare, quanto meno temporaneamente, la professione per dedicarsi ad altre attività. Sulle ragioni della scelta e sulle nuove prospettive Foggetti si è soffermato conversando con Mario Russomanno nel corso della trasmissione che andrà in onda su VideoRegione giovedì alle 23 e15.

Il giornalista forlivese, guarito in età giovanile dalla leucemia, ha nel frattempo assunto la presidenza della Associazione forlivese e cesenate che combatte leucemie, linfomi e mieloma, della quale ha spiegato le strategie operative e lanciato un appello: "la pandemia ha creato serie difficoltà all'intero terzo settore - ha detto Foggetti -, ma ci siamo attrezzati per continuare la nostra attività. All'interno della nuova sede di via Roma a Forli fervono iniziative di assistenza a pazienti e di formazione degli operatori. Ci stiamo specializzando nella raccolta fondi, operiamo gratuitamente ma serve il contributo di tutti".