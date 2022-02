Foibe, a Modigliana il Giorno del Ricordo attraverso la cultura: tanti libri a disposizione

Il Comune di Modigliana si unisce alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata del 1945 e questo nello spirito dell’articolo 1 della Legge 92/2004 nel quale viene riconosciuto il 10 febbraio come ""Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

FOIBE - Le celebrazioni previste a Forlì

Il Comune di Modigliana, insieme agli operatori culturali sul territorio, invita la cittadinanza "a ripercorrere le complesse vicende storiche che, dagli inizi del Novecento agli anni ’50, hanno caratterizzato il confine orientale: un “confine mobile”, a cavallo del quale si è consumato il dramma di più di 250mila italiani, costretti a lasciare per sempre le loro case e a prendere la via dell’esilio, interrompendo in maniera traumatica secoli di storia e di tradizioni".

La Biblioteca Don Giovanni Verità mette a disposizione dei propri utenti una vetrina dedicata all'argomento, che resterà in evidenza per tutto il mese di febbraio, con l'Amministrazione comunale che invita gli utenti a prenderne visione e richiedere a prestito i libri.

