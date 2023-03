Neve in Campigna e tracimazione della diga, è boom di turisti. "I numeri superano le aspettative, serve fare sistema"

Sole, temperature gradevoli, tanta neve in Campigna e la spettacolare tracimazione della diga di Ridracoli. Quello che ci siamo messi alle spalle è stato un altro fine settimana con tantissima gente nell'alta Val Bidente. "Ancora una volta il grande patrimonio ambientale di questa terra, complice il meteo favorevole, ha innescato interesse e richiamo - commenta il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Tanta gente anche a Santa Sofia, in particolare nel suo museo a cielo aperto, il parco delle sculture "Giorgio Zanniboni"". Ma non sono mancati i disagi, con traffico sulla Bidentina.

"La diga di Ridracoli è stata presa d'assalto e nella tarda mattinata era già complicato, o addirittura impossibile, raggiungerla - ammette il primo cittadino -. Quello che accade in questo territorio da alcuni anni è frutto di un lavoro iniziato, non concluso, e che va perfezionato. La promozione, gli eventi, alcuni servizi messi in campo, gli investimenti dei privati, hanno sicuramente creato le condizioni per la crescita delle presenze. Però non basta. Non basta per numeri che superano le aspettative e perché è necessario fare ancor di più "sistema" tra pubblico e privato e tra i territori".

"La sfida che ci aspetta è questa - conclude Valbonesi -. Le aree montane possono guardare al futuro puntando su un settore economico spesso considerato secondario? Possono lottare contro il calo demografico e le difficoltà nel mantenere i servizi investendo sul turismo open air? Possono mettere a disposizione il grande patrimonio ambientale trovando un equilibrio con chi desidera visitarla e viverla? Serve un grande impegno e una visione di cui, ne sono sicuro, saremo capaci".

