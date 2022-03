Dare una casa a chi non ce l'ha, un'opportunità per i proprietari: Fondazione Abitare in corsa verso il Terzo Settore

La sala Randi del Comune di Forlì ha ospitato mercoledì l'assemblea del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Abitare, ente no profit che si occupa di inclusione abitativa in tutte le sue accezioni, operando come una vera e propria antenna sul territorio in ascolto di un bisogno in continuo cambiamento, costruendo progetti di comunità attraverso un servizio efficiente e garantito verso i proprietari, privati e non, le imprese, gli inquilini. Il servizio garantisce il pagamento regolare del canone di affitto agevolato, la cura del patrimonio immobiliare e la gestione burocratica e concreta di tutti gli aspetti che concernono l'abitazione.

L'incontro è stato il completamento di un percorso avviato fin dal momento della trasformazione della precedente società consortile "Società per l'Affitto" nell'attuale fondazione, quando erano già state recepite le norme del Codice del Terzo Settore. Si è trattato quindi di adottare un nuovo statuto funzionale all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito delle circolari interpretative che si sono succedute nell'ultimo biennio.

L'approvazione del nuovo statuto, redatto dallo studio notarile Maltoni-Scozzoli, è avvenuta all'unanimità con il voto favorevole degli enti fondatori (Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Meldola, Comune di Bertinoro, Comune di Santa Sofia, Comune di Galeata, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Predappio, Cna Forlì-Cesena, Confartigianato Forlì, Confindustria Romagna) e degli enti partecipanti (DiaLogos Soc. coop. Soc., Domus Coop soc. coop. soc, Life coop.soc. Onlus, Famiglie insieme Aps, Centro di Solidarietà Odv). Presenti anche i Sostenitori di Garanzia (Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Forlì-Bertinoro e Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena Soc. Coop. Soc).

Questo momento istituzionale sancisce l'avvio dell'iter per l'ingresso negli Enti del Terzo Settore, che consentirà a Fondazione Abitare di assumere un ruolo autorevole sul tema abitativo in stretta e fattiva collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con le realtà del sociale privato e le imprese di Forlì e del comprensorio. Questo traguardo si collega e rafforza la campagna "2000 e ... 22 case". 22 nuove case (Fondazione Abitare ne gestisce oggi circa 75) nel 2022 per rispondere all'autonomia abitativa di oltre 80 persone, attraverso una strutturata azione di scouting immobiliare con incontri conoscitivi nelle piazze e in altri luoghi delle città per sensibilizzare i proprietari ad affittare le proprie case a Fondazione Abitare. Per approfondire è possibile consultare il portale www.fondazioneabitare.it