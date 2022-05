Fondazione Abitare, il nuovo presidente è Alberto Gentili: "Siamo a disposizione di tutti"

Cambio al vertice per "Fondazione Abitare Ets", l’ente di partecipazione del terzo settore attivo sul tema dell'inclusione abitativa che conta nel suo organigramma, a diverso titolo, Comuni della provincia forlivese, associazioni di categoria, società cooperative, associazioni e una fondazione. Lunedì è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto dai consiglieri Patrizio Orlandi, Marco Lucchi, Stefano Paradisi e Cesare Valentini e nominato il nuovo presidente, l'ingegnere Alberto Gentili, già presidente dell'associazione Famiglie Insieme. Riconfermato il sindaco unico Aride Missiroli.

Il messaggio del nuovo presidente Gentili, è molto chiaro e rivolto a tutta la città: "Fondazione Abitare è uno strumento di garanzia e gestione del patrimonio immobiliare pubblico e privato a disposizione di tutti. La nostra mission è rimettere a reddito gli alloggi sfitti e rispondere al bisogno abitativo del comprensorio forlivese nella maniera più semplice e rapida possibile, ponendoci al servizio dei nostri cittadini e di chi fatica a rimettere e stabilizzare sul mercato le proprie unità immobiliari. Ringrazio di cuore il consiglio di amministrazione e la oresidente uscente, Simona Zoffoli, per il grande senso di responsabilità dimostrato e l’ottimo lavoro svolto in questi anni così difficili. Dopo il lungo periodo pandemico, le sfide della ripartenza impattano in maniera evidente anche su questo settore e ci impongono di lavorare in maniera sinergica ed efficiente a tutela sia di tutti coloro che posseggono un immobile e intendono valorizzarlo, sia delle persone che pur disponendo di redditi adeguati non riescono ad inserirsi nel mercato immobiliare locale2.

"Congratulazioni e buon lavoro al neo presidente Gentili - dichiara l’Assessore al welfare e politiche per la famiglia del Comune di Forlì, Rosaria Tassinari -. Questa amministrazione ha grande fiducia nella sua persona e nelle sue capacità professionali. Fondazione Abitare rappresenta uno strumento di facilitazione al servizio di chi possiede immobili sfitti unico nel suo genere, che intendiamo valorizzare e far conoscere ad ogni livello, pubblico e privato". "Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 - spiega l'architetto Zoffoli, presidente uscente che rimarrà alla direzione della fondazione - si chiude il primo triennio di operatività di Fondazione Abitare Ets e del Consiglio che l'ha amministrata con il compito di portarne a compimento la trasformazione dalla Società per l'Affitto e l'ingresso nel Terzo Settore. Sono stati tre anni complessi segnati dalla pandemia e con essa dalla forte limitazione delle relazioni, laddove proprio queste erano fondamentali per rilanciare e per consolidare il ruolo della Fondazione nell'ambito dell'Abitare. Tuttavia gli obiettivi preposti sono stati raggiunti con grande dedizione ed abnegazione degli operatori e del Consiglio di Amministrazione uscente, che può consegnare oggi una situazione amministrativa, operativa ed economica chiara e sostenibile".