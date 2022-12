Fondazione Carisp, due nuovi ingressi nell'Assemblea dei Soci

Lunedì, in occasione della seduta dedicata alla presentazione del Documento Programmatico Previsionale per il 2023, l’Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha proceduto anche alla conferma di una componente ed alla nomina di una nuova socia. Sono entratE così a far parte della rinnovata Assemblea Angelica Sansavini (confermata) e Alessandra Righini Il presidente Maurizio Gardini ha rivolto alle elette, anche a nome dei componenti degli altri organi della Fondazione, i migliori auguri di un proficuo lavoro. Sansavini, meldolese classe 1965, è presidente della Cooperativa Sociale Domus Coop di Forli’ dalla sua costituzione (17 maggio 1982) e direttore della Cooperativa Domus Coop dal 1984, mentre Alessandra Righini, classe 1959, architetta e docente di storia dell'arte, è presidente del circolo Acli Laberrto Valli, impegnata in diverse attività culturali in città. E' stata anche componente della Commissione di Garanzia del Pd Forlì.