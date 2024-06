Fondazione Marcegaglia al fianco di Cavarei: un progetto per implementare i percorsi di inclusione lavorativa

“Ricucire insieme il futuro”: questo il nome del progetto che lega Fondazione Marcegaglia e CavaRei Impresa Sociale, con l’obiettivo condiviso di implementare l’inserimento lavorativo di soggetti in situazione di fragilità, in particolare di donne, seminando cultura dell’inclusione e proponendo occasioni di autonomia e autodeterminazione. Fondazione Marcegaglia, attraverso il lavoro di networking con Fondazione Opes, nel 2022 è diventata socio sovventore di CavaRei grazie al programma Restart Italia. Per Fondazione Marcegaglia è stata l’occasione di sostenere una realtà sociale nel territorio forlivese dove è presente un importante stabilimento del Gruppo Marcegaglia.

Nei giorni scorsi, infatti, il team della Fondazione, che ha sede a Milano, è arrivato a Forlì per fare visita alle sedi di CavaRei, in particolare a San Leonardo in Schiova e nel quartiere Cava dove hanno avuto modo di conoscere personalmente le persone accolte dalla Cooperativa e tutte le tipologie di

lavorazioni che vengono svolte. "CavaRei, per usare un gioco di parole, è la prova che PantaRei, “tutto scorre”, armonicamente fuori e dentro la sede, nel quartiere Cava e non solo", afferma Chiara Alluisini, segretaria generale della Fondazione Marcegaglia", che parla di "progetti innovativi che mettono le persone fragili al servizio della comunità nel rispetto dell’ambiente, accompagnate da una gestione appassionata di una direzione tutta al femminile”.

Un altro momento particolarmente importante della due giorni forlivese insieme a CavaRei è stato l’incontro con il direttore dello stabilimento Marcegaglia di via Enrico Fermi, Lorenzo Bonacina. La conoscenza reciproca con un’azienda che a Forlì conta oltre 400 dipendenti, quasi tutti residenti nel comune, è stata occasione per valutare possibili collaborazioni. “È stato un piacere e un onore conoscere la realtà CavaRei e avere la possibilità di capire come le tematiche sociali e quelle dell’impresa possano confrontarsi; come idee versatili e innovative possano dare occasione di mettersi in gioco a persone con un vissuto che definirei speciale - dice -. Ho visto con i miei occhi la passione e la determinazione di chi vive questa realtà e ho respirato un coinvolgimento e un

senso di appartenenza rari".

“Ci sentiamo onorati che Fondazione Marcegaglia abbia scelto di diventare socio sovventore di CavaRei, mettendo a disposizione un capitale “paziente” per sviluppare progetti di inserimento lavorativo nel territorio forlivese - commenta Maurizia Squarzi, presidente di CavaRei -. Siamo altresì, felici dell’ospitalità ricevuta dal Direttore Bonacina e dal suo staff che ci hanno aperto le porte dello stabilimento, facendoci conoscere da dentro la loro realtà".