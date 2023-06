Fondazione Museo Interreligioso, ecco il nuovo consiglio d'amministrazione: Simone Valmori alla presidenza

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro si è recentemente riunito dopo essere stato rinnovato dai tre soci fondatori del Museo: il Centro Universitario di Bertinoro (Ce.U.B), la Diocesi di Forlì-Bertinoro e il Comune di Bertinoro. Durante la riunione, i membri del Consiglio hanno definito le priorità future del museo, nonché proceduto all'elezione di un nuovo presidente. E' stato eletto all'unanimità Simone Valmori. La nomina, viene spiegato, "è il risultato della fiducia e della volontà dei soci nel promuovere una leadership in cui si coniughino una vasta esperienza nella comunicazione, nel fundraising e nel marketing museale". In passato, inoltre, Valmori ha contribuito alla realizzazione dell'attuale percorso museale offrendo contenuti innovativi, tematici e didascalici che tutt'ora arricchiscono l'esperienza dei visitatori.

"Il Museo Interreligioso di Bertinoro è un luogo unico al mondo e di grande valore culturale, che promuove la comprensione, il rispetto e la convivenza tra diverse tradizioni religiose - ha dichiarato Valmori -. Da sempre, si rivolge al mondo della scuola come modello di educazione civica e religiosa, ma è straordinario vedere come anche il visitatore occasionale resti meravigliato e arricchito da questa immersiva ricostruzione storica. Mi sento onorato e fortunato: poter collaborare con un Consiglio di Amministrazione estremamente competente, proponendo nuove idee e contenuti, è un grande privilegio".

Vicepresidente è Simona Tondelli, professoressa ordinaria per il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna e Prorettrice Vicaria. Il Consiglio d'amministrazione è rappresentato da monsignor Enrico Casadei Garofani, Vicario Generale della Diocesi e docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Sant’Apollinare" e la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna in Bologna; dalla professoressa Emanuela Penni, dottore di Ricerca in Archeologia Tardoantica e Medioevale, docente di Archeologia Cristiana e Storia dell'Arte Bizantina presso l’istituto superiore di scienze religiose Sant’Apollinare di Forlì-Ravenna-Imola-Cesena, autrice; dal professor Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia: Maria Teresa Indellicati, già docente di Greco e Latino, culturalmente molto attiva nel territorio e in ambito internazionale; e Rebecca Levy Orelli, professoressa associata di Management Accounting al Dipartimento di Management dell’Università di Bologna.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione esprime il proprio "apprezzamento per il prezioso contributo del precedente presidente, Roberto Melandri. Il suo impegno duraturo e la sua dedizione hanno svolto un ruolo chiave nella crescita e nel riconoscimento internazionale. Ringrazia altresì il professor Enrico Bertoni, che recentemente ha concluso il suo incarico come Direttore, per la sua vasta competenza nel promuovere il dialogo interreligioso e per aver guidato il Museo sin dalla sua fondazione". Attualmente il museo osserva l'orario estivo ed è visitabile al costo ridotto di 5 euro nelle seguenti giornate: venerdì dalle 14:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00. Tempo di visita medio 45 minuti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la responsabile visite, Roberta Valentini, al numero 0543/446600 in orario di apertura o via email a info@museointerreligioso.it | www.museointerreligioso.it