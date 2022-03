Fondi del Pnrr a rischio? Cicognani: "Vinciamo i bandi, ma c'è preoccupazione per il futuro"

"Abbiamo già dato ampia dimostrazione di essere al passo con il Pnrr. È l'attuale situazione mondiale e italiana che ci porta a essere preoccupati". Pungolato da un question time di Forlì e co, l'assessore al Bilancio del Comune di Forlì Vittorio Cicognani spiega, lunedì pomeriggio in Consiglio comunale, le affermazioni rilasciate dal sindaco Gian Luca Zattini la scorsa settimana durante un convegno sulla preoccupazione a portare a casa i fondi Pnrr. Il primo cittadino, precisa l'assessore, "non si riferiva al Comune di Forlì e alla sua macchina comunale: abbiamo partecipato a tutti i bandi pubblicati e li abbiamo vinti". Però c'è una "preoccupazione giusta, corretta e doverosa". Comunque "si va avanti con le progettazioni e altri bandi" incrociando le dita sulla capacità delle aziende di portare a compimento le opere. "Non so- conclude- se saranno capaci di soddisfare le richieste degli Enti comunali". I cittadini "si aspettano che i progetti vengano realizzati", replica il capogruppo Federico Morgagni, e "perdere i finanziamenti sarebbe una grave sconfitta". Insomma, "che non ci siano problemi non siamo così sicuri", conclude il civico annunciando la richiesta di una audizione in merito in autunno a cui ne seguiranno altre. "La fa già la Corte dei conti- gli fa presente Cicognani- che tristezza non si tenga mai conto nei ritardi della gente che è morta e della pandemia. Solo e sempre strumentalizzazione" (Agenzia Dire)