Sbloccati i fondi per il nuovo carcere, arrivano 28 milioni: "Il cantiere infinito può ripartire"

Sono stati approvati oggi 21 interventi di edilizia penitenziaria per un valore di 166 milioni da parte del Governo Meloni. Tra le misure approvate ci sono anche 27.804.617 per completare la costruzione del nuovo carcere di Forlì, il cui cantiere è fermo per una lunga controversia giudiziaria, da 4 anni, tra le aziende in graduatoria per aggiudicarsi i lavori messi a bando. La prima pratica per costruire la nuova struttura carceraria nella frazione Quattro è datata addirittura 2003, venti anni fa. A rivendicare lo stanziamento oggi sono i due partiti di centro-destra Fratelli d'Italia e Lega, dal momento che, al Ministero delle Infrastrutture, il primo vede come viceministro il bolognese con madre forlivese Galeazzo Bignami, e il secondo come ministro Matteo Salvini, che è stato "pressato" dal deputato locale del Carroccio Jacopo Morrone, che ha seguito la partita negli ultimi anni.

"Il finanziamento servirà a completare l'opera", precisa Morrone. "Non è del tutto scongiurato il rischio che ci sia un possibile nuovo ricorso giudiziario - dice Bignami -. Ma così non sarà il cantiere potrà riprendere anche in poche settimane". Il rischio dopo una battaglia legale giunta fino al Consiglio di Stato è tuttavia remoto. E sempre per il viceministro Galeazzo Bignami "abbiamo anche trovato i 4-5 milioni necessari alla copertura al cento per cento, rispetto al costo iniziale che era basato su altri livelli di prezzo".

“In un contesto economico lacrime e sangue, abbiamo trovato le risorse necessarie per finanziare quegli interventi necessari per garantire maggior sicurezza e condizioni migliori a chi lavora in carcere e a chi vi è detenuto. Per questo ringrazio il Viceministro Galeazzo Bignami per l’inteso e proficuo lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti svuota carcere, per noi lavorando seriamente sull’edilizia penitenziaria e il risultato di oggi ne è la riprova”, dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, giunto a Forlì per un convegno sulla giustizia e che ha visitato l'attuale e vetusto carcere, la cui parte più antica risale all'Ottocento.

Esulta anche il deputato leghista Jacopo Morrone: "Dopo le note vicissitudini con i relativi ritardi del progetto per il nuovo carcere di Forlì in località Quattro, si vede la luce in fondo al tunnel. Il ministero delle Infrastrutture, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha messo a disposizione oltre 166 milioni di euro per progetti di edilizia carceraria in tutt’Italia. Tra questi rientra anche il carcere forlivese a cui sono destinati quasi 27,8 milioni di euro suddivisi su più annualità. “Credo che oggi possiamo mettere la parola fine al percorso accidentato di questo progetto che ha avuto inizio un ventennio fa. Tempi biblici per un’opera imprescindibile per la città, non solo per quel che riguarda genericamente la sicurezza, ma soprattutto per rendere migliori gli spazi detentivi e le condizioni di lavoro del personale della Polizia penitenziaria”.

Il progetto

Il progetto del nuovo carcere per 255 detenuti, situato nella frazione Quattro, in un fazzoletto di campagna tra la Cava, i Romiti e San Varano, è stato permesso da una variante urbanistica del 2003 con una conferenza dei servizi 'lampo' (durò appena un paio di mesi l'iter di localizzazione), presieduta dall'allora Procuratore della Repubblica. Trovata la localizzazione nell'ambito del piano regolatore, il Comune non è stato più parte della partita. Anzi, essendo un'opera pubblica coperta di fatto dal segreto, per via della sua destinazione a carcere, è di fatto un'isola fuori dal controllo degli enti locali e in mano completamente al Ministero della Giustizia e al Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il progetto è in due lotti, il primo è relativo alla palazzina destinata a servizi e uffici, mentre altro lotto separato è il blocco destinato alla detenzione. Il bando di gara, risalente alla fine del 2018, era partito dopo il "recupero" dei fondi che nel frattempo erano andati ad altri scopi, come spiegato dall'allora sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, necessari per il blocco penitenziario, con uno stanziamento di 34,6 milioni di euro. A seguire la vicenda del bando, criticato anche a livello politico per alcuni requisiti tecnici, era stato l'ex deputato forlivese Marco Di Maio. Il Comune, da parte sua ha già messo nel piano triennale degli investimenti 4 milioni di euro per la viabilità di accesso. Si tratta di fondi per una strada di 300 metri e relative rotonde che dovrebbe unire l'ingresso del nuovo carcere al futuro tratto di tangenziale da San Varano a Villanova, la cosiddetta Tangenziale Ovest.

L'ultimo bando per il primo stralcio del nuovo penitenziario di Forlì, per 34,6 milioni di euro, fu emesso dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna del Ministero delle Infrastrutture nel 2018. A tenere bloccato l'avanzamento è stata nel 2019 l'impugnazione dell'aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di imprese da parte di un altro partecipante alla gara, per via di una procedura all'epoca in corso di "concordato preventivo" ai sensi della legge fallimentare, che coinvolgeva una delle imprese del raggruppamento vincente. L'impresa ricorrente la spuntò in primo grado, davanti al Tar dell'Emilia-Romagna, già nen 2020, mentre la quinta sezione del Consiglio di Stato, in appello, ha ribaltato la sentenza amministrativa, non prima di aver posto una serie di quesiti generali all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha orientato la decisione finale dei giudici amministrativi investiti del caso. Per cui è stato ora definito, con un iter giudiziario durato circa 4 anni, chi è l'appaltatore che deve procedere coi lavori. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato il 15 dicembre scorso e pubblicata il 10 maggio 2023.

Le reazioni

Plauso generale da parte della politica forlivese di centro-destra. Aggiunge la deputata di Fratelli d’Italia Alice Bonguerrieri: “Sono fiera dall’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente oltre 27,8 milioni di lavori per la costruzione del nuovo carcere di Forlì in pochi mesi di Governo. Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena”.

Così anche il vicesindaco della Lega, Daniele Mezzacapo e l’assessora Andrea Cintorino, anche lei del Carroccio: "La somma messa a disposizione dal Ministro Salvini rappresenta un punto di svolta. Dopo anni di chiacchiere e promesse non mantenute, la Lega porta a casa un risultato storico per Forlì. Con questi fondi si mette la parola fine a una vicenda tortuosa trascinatasi per troppo tempo, che non ha fatto altro che seminare incertezza e rabbia tra cittadini e addetti ai lavori. I 27.8 milioni sbloccati dal Ministro Salvini ci permettono di parlare del nuovo carcere in termini concreti, delineando un orizzonte temporale più prossimo per l’avvio del cantiere. Infine, la nuova struttura penitenziaria al Quattro, oltre a rappresentare un cambio di passo in termini di qualità degli spazi detentivi, ‘libera’ lo spazio della Rocca a beneficio dell’intera comunità forlivese.”