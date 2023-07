Meldola, dal Pnrr 450mila euro per dare un nuovo volto al ponte sul Rio San Giorgio: più sicurezza per ciclisti e pedoni

Il Comune di Meldola sistemerà il “Ponte sul Rio San Giorgio”, che si trova in prossimità dell’incrocio tra le Strade San Colombano Dogheria e San Colombano Centro e conosciuto dai residenti di San Colombano come “Ponte delle Bissi”. L’intervento, dal costo complessivo di 450mila euro, è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi Pnrr e prevede lavori di sistemazione del ponte con la realizzazione, su un lato, di un nuovo percorso pedonale.

La nuova infrastruttura, richiesta dai cittadini di San Colombano da diversi anni, sarà dimensionata per consentire il passaggio di veicoli e pedoni con percorsi separati e in sicurezza. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini si dicono "particolarmente soddisfatti per questo importante finanziamento, richiesto dal Comune nell’autunno scorso, che consentirà di sistemare definitivamente un ponte molto utilizzato da cittadini ed imprese del territorio di San Colombano".