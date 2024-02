Affitti, più di 200 famiglie hanno ricevuto 1.300 euro come aiuto contro la morosità, lo sfratto e il caro-canone

E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra il Comune di Forlì e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Caritas Diocesana di Forlì- Bertinoro relativo al “Fondo Casa” per il sostegno all'affitto per chi opera nel mercato privato. Il fondo, gestito da una commissione paritetica, è sostenuto con 100mila euro dalla Fondazione e altri 100mila euro del Comune. Il contributo è finalizzato in primis ad azioni anti-sfratto, per superare lo stato di morosità, ma anche come aiuto per il deposito cauzionale, avviando così nuovi contratti di locazione. A beneficiare direttamente del contributo è il proprietario di casa, garantendo così che i fondi arrivino effettivamente a chi ne ha diritto.

Sono oltre 200 le famiglie di Forlì che nel 2023 hanno ottenuto un sostegno anti-sfratto o per sottoscrivere un nuovo contratto di affitto grazie al "Fondo casa", sempre più strumento nella lotta alle nuove povertà, fenomeno in crescita anche a Forlì. Il contributo medio per ogni domanda accettata è di 1300 euro annui medi. Barbara Rossi, assessora al Welfare sottolinea l'utilità del rinnovo del protocollo, proprio ora, "per il sostegno che offre alla locazione nel mercato privato – spiega - soprattutto in un contesto di grande crisi economica che il nostro territorio sta attraversando". Infatti, "sempre più famiglie sono a rischio povertà – evidenzia - per cui diventa importante il reperimento di un alloggio in affitto nel mercato privato", dato che le case popolari non possono soddisfare da sole i bisogni.

Quindi il Fondo casa può intervenire per aiutare le famiglie nel pagamento del deposito cauzionale o per stipulare polizze assicurative richieste dai proprietari. O ancora, per mettere i locatari nella condizione di pagare il canone di affitto, rispetto al quale si trovano in difficoltà a causa della perdita di lavoro o per la riduzione improvvisa di reddito del nucleo familiare, causate anche da problemi di salute. I destinatari sono nuclei familiari residenti nel comune di Forlì che hanno un reddito Isee basso e possono così usufruire di un contributo di 2.000 euro nel caso di azioni anti-sfratto e per la conclusione di nuovi contratti di locazione, o di un massimo di 1.500 euro per il contributo di tre mensilità di affitto.

Nel quadriennio 2020-2023 sono 628 i contributi erogati per un ammontare di 610.000 euro, relativamente a 204 contributi per l'affitto, 348 legati a transazioni in presenza di morosità e 76 per il deposito cauzionale. Maurizia Squarzi, per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ricorda come il protocollo d'intesa in questi anni, dalla sua nascita nel 2012 ad oggi, abbia rappresentato un investimento di rilievo per una somma complessiva 1.700.000 di euro. "E' una collaborazione storica - rimarca - le buone prassi e le cose che funzionano dobbiamo custodirle e rafforzarle". Nel progetto sono coinvolti Fondazione, Caritas e servizi sociali del Comune anche nella Commissione chiamata mensilmente ad esaminare e approvare le domande di contributo. "E' una forma di supporto- aggiunge infine Squarzi- anche per chi dà la casa in affitto che sa che dietro a una famiglia locataria, che può entrare in difficoltà, ci può essere anche questa forma di paracadute".

Aggiunge Filippo Monari, direttore della Caritas Forlì-Bertinoro: "Per Caritas è un modello da continuare e praticare perché soprattutto in questo momento il contrasto alla povertà passa attraverso la tenuta del lavoro e della casa". Pierluigi Rosetti, responsabile delle Politiche Abitative del Comune riconosce l'utilità di uno "strumento flessibile che consente di intervenire rapidamente in una situazione di morosità o per risolvere un contratto di affitto, in caso serva una caparra".

La richiesta viene fatta dall'inquilino attraverso lo Sportello sociale o i Centri ascolto Caritas, oppure dall'assistente sociale di riferimento. Quindi la domanda viene vagliata dalla commissione e, se ci sono i requisiti, si trasforma in erogazione diretta del contributo dal Comune al proprietario dell'appartamento. Infine, focus sulle domande pervenute nel 2023: 220 sono state accolte, 16 hanno avuto un parere negativo e 27 sono rimaste sospese in attesa di una integrazione dei documenti, 203 i contributi erogati. A presentare richiesta sono per il 62,69% italiani (163), il 28,46% extra-comunitari (74) e l'8,85% (23) cittadini comunitari. Tra i richiedenti 65 sono famiglie con minori e 35 nuclei monogenitoriali. (Da Agenzia Dire)