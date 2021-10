Forbici in mano minaccia una passante e aggredisce i poliziotti: inseguimento e spray al peperoncino per bloccarlo, arrestato

Prima ha minacciato con un paio di forbici una passante per il solo fatto che il suo cane gli aveva abbaiato contro, poi si è scagliato contro i poliziotti, tentando per due volte la fuga. L'aggressore, un 27enne ivoriano, senza fissa dimora, neutralizzato con lo spray al peperoncino, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato con le accuse di "resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale". L’intervento della Volante era stato richiesto da una residente in zona Portici, che si trovava con il proprio cane nella zona sgambatoio dietro la via Bonali e che era stata appena minacciata dall'extracomunitario.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il soggetto, che in un primo momento sembrava collaborativo e forniva il proprio documento di identificazione; successivamente si è opposto in modo veemente alla perquisizione necessaria per verificare il possesso delle forbici, iniziando a minacciare gli agenti, estraendo dalla tasca le forbici stesse, con le quali ha cercato di colpirne uno. Quest'ultimo, per prontezza di riflessi, è riuscito seppur cadendo a terra a schivare il colpo. Il 27enne, approfittando di questo momento favorevole, è salito in sella alla sua bicicletta e darsi alla fuga, riuscendo a far perdere traccia di sé favorito dal fatto che il luogo non consentiva un inseguimento in auto.

Più tardi è stato nuovamento individuato e avvicinato, ma anche questa volta, nonostante l’accerchiamento da parte dei poliziotti, è riuscito a procurarsi un varco brandendo le forbici, scappando a piedi lungo via Manzoni, dopo avere letteralmente scagliato la sua bici contro un agente che gli si era parato davanti, cercando di guadagnare più velocemente la fuga tentando di sottrarre una bici ad una passante, senza però riuscirvi grazie alla sua pronta reazione.

Di nuovo raggiunto, con fatica gli agenti lo hanno bloccato, anche utilizzato ripetutamente lo spray al peperoncino, fin quando una volta neutralizzato è stato caricato nell’auto di servizio e accompagnato in Questura. Durante quest’ultima fase, uno degli agenti ha riportato lesioni a una mano, giudicate guaribili in otto giorni. Arrestato in flagranza, l'indomani è comparso davanti al giudice Marco De Leva (pubblico ministero Lucia Spirito) per la direttissima: ora è in carcere in attesa della prossima udienza fissata per il 21 ottobre avendo l'imputato chiesto i termini a difesa.

Foto di repertorio