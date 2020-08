Forese, lavori straordinari in cinque strade vicinali: "Una risposta alle lamentele"

Al via i lavori di manutenzione straordinaria di cinque strade vicinali ad uso pubblico. La giunta comunale, riunitasi mercoledì pomeriggio, ha approvato un progetto da 46.570,11 euro. "Le strade vicinali di uso pubblico assumono notevole rilevanza nella rete viaria minore del nostro territorio; esse infatti garantiscono l'accessibilità capillare a tutto il territorio comunale e costituiscono un supporto essenziale all'attività produttiva degli operatori agricoli e, più in generale, alla vita civile della popolazione residente - premette l'assessore con delega alla viabilità e verde pubblico, Giuseppe Petetta -. È per questa ragione che, anche in seguito a numerose e continue lamentele pervenute all'amministrazione in merito alle carenti condizioni conservative e manutentive di queste strade e all'esito di puntuali sopralluoghi, abbiamo deciso di intervenire con lavori di ripristino del manto stradale, chiusura di piccole buche e avvallamenti, sfalcio della vegetazione ingombrate e pulitura dei fossi laterali di cinque strade vicinali forlivesi".

"Le strade vicinali rappresentano, inoltre, vere e proprie vie d'acqua che, con le loro scoline e fossette, contribuiscono al drenaggio di intere aree del nostro fragile suolo collinare e montano. Se abbandonate a sé stesse, queste vie non fanno altro che alimentare ulteriormente il diffuso dissesto idrogeologico incrementando altresì il livello di pericolosità di transito. Gli interventi - aggiunge Petetta - saranno eseguiti prioritariamente in via Monsignana, via Sansovini, via Mondina (tratto vicinale), via Poggiali e via Bulgarelli, senza escludere tuttavia integrazioni nel quadro dei lavori su strade limitrofe. Una cosa è certa, anche questo semplice ma prezioso intervento era tanto atteso quanto necessario per Forlì e le sue campagne. Questa amministrazione prosegue nell’attuazione di provvedimenti concreti funzionali al benessere collettivo e, come in questo caso, alla messa in sicurezza della viabilità minore di uso pubblico".