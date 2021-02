Foreste casentinesi, problemi per gli escursionisti a causa della frana: chiuso il sentiero

Il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, gestore delle riserve biogenetiche dello Stato all'interno del parco nazionale delle Foreste casentinesi, segnala che il sentiero 72 è chiuso nel tratto da Camaldoli al Cotozzo. La chiusura si è resa necessaria a causa di una frana che ha interessato la Strada regionale 67. In questi giorni si lavora per il consolidamento della pendice.

Il transito sul sentiero 00 nel tratto dal passo della Calla al Gioghetto è reso difficoltoso dalla presenza di rami rotti e di piante sradicate. I carabinieri informano che i tempi di percorrenza sono molto più lunghi di quelli ordinari e le difficoltà sono decisamente maggiori. Si invitano gli escursionisti a tenere conto di questa segnalazione nella programmazione delle gite. Attualmente le condizioni della neve impediscono al personale preposto di raggiungere i tratti di sentiero ostruiti con i mezzi e gli strumenti necessari, nonché di procedere in sicurezza al taglio e all’allontanamento del materiale di risulta.