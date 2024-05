Scaduti i termini per depositare le firme: sulla scheda elettorale di Forlì 4 candidati sindaci e 11 liste

I giochi sono fatti: si è concluso oggi, sabato alle 12, il termine ultimo per la presentazione delle liste alle prossime elezioni amministrative. Gli incartamenti con il simbolo, i candidati, i programmi e le firme necessarie alla presentazione delle liste sono stati depositati alla segreteria comunale, per essere ora valutati dalla commissione elettorale.

A quanto emergerebbe, quindi, hanno presentato la documentazione per correre alle prossime elezioni amministrative di Forlì 4 candidati, con l'aggiunta negli ultimi giorni quindi di una nuova candidata. Si tratta del sindaco uscente Gian Luca Zattini sostenuto, ora anche ufficialmente, da 5 liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, La Civica – Forlì Cambia e anche da una lista del Popolo della Famiglia, non ancora presentata ai media. Quattro le liste a sostegno di Graziano Rinaldini, candidato di centrosinistra: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e lista 'RinnoviAmo Forlì'.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ci sono poi due candidati in corsa solitaria: si tratta di Vito Botticella per una lista del Partito Comunista Italiano, che si è già presentato nelle scorse settimane. Sulla scheda elettorale infine anche "ContiamoCi!" con la candidata sindaca Maria Ileana Acqua, una lista che guarda principalmente alla galassia di contestazione, di scetticismo sui temi dei vaccini, Covid, green pass etc.