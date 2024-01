Forlì celebra il Giorno della Memoria, "impegno totale contro il virus dell'antisemitismo"

Forlì celebra il Giorno della memoria, per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Sabato mattina al Monumento ai Caduti nei Lager Nazisti e in tutte le prigionie, al Parco della Resistenza, si è svolta la cerimonia istituzionale, con deposizione di una corona commemorativa, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, delle autorità cittadine e delle associazioni Combattentistiche d’Arma. Ha reso gli onori un picchetto militare del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”.

"La Lega non dimentica ciò che è stato e si preoccupa fortemente di fronte a un antisemitismo risorgente in Italia, in Europa e in molti altri Paesi del mondo - afferma il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna -. Il virus maligno dell’antisemitismo è da contrastare con ogni mezzo: si tratta infatti di un virus alimentato da pregiudizi, da notizie deformate e falsificate, dall’ignoranza dei fatti e della storia, da preconcetti e ideologie antidemocratiche e antioccidentali. Un virus che con diverse caratteristiche e manifestazioni alligna da centinaia di anni e infetta ancora le società comprese le più avanzate. Un odio che spesso si accompagna all’ostilità acritica e dogmatica nei confronti dello Stato di Israele".

"La tragedia del 7 ottobre scorso lo dimostra senza dubbio. La ‘soluzione finale del problema ebraico’ ovvero il genocidio del popolo ebraico pianificato scientificamente dal regime nazista, che ricordiamo oggi nella ricorrenza del Giorno della Memoria, è un unicum nella storia perché connotato da una specificità da cui non si può prescindere se ne vogliamo comprendere appieno la genesi - continua Morrone -. Ma l’odio e l’obiettivo di annientamento del popolo ebraico in Israele e nel mondo è tuttora più vivo che mai. Ancora oggi, nonostante quanto accaduto, vediamo una parte della nostra società imbevuta di stereotipi antisemiti fino ad arrivare a veri e propri negazionismi della Shoah e di eventi attuali. Forse non è stato sufficiente lo sforzo culturale e di sensibilizzazione nell’ambito della legge che istituì nel 2000 il ‘Giorno della Memoria’. Credo fermamente che si debba fare di più: da sola la Memoria celebrata in una sola ricorrenza non basta. La Memoria deve essere maestra di vita e quindi insegnamento costante nella quotidianità".