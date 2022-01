Forlì celebra il Giorno della Memoria: medaglia d'onore ai deportati e internati nei lagher nazisti

Giovedì si celebra il “Giorno della Memoria”, giornata istituzionale della Repubblica italiana in concomitanza con la data che ricorda lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Anche per questo anniversario il Comune di Forlì ha organizzato, alle 11 al Parco Resistenza, viale Spazzoli, una cerimonia che vedrà il sindaco Gian Luca Zattini deporre una corona commemorativa al Monumento ai Caduti nei lager nazisti e in tutte le prigionie.

Renderà gli onori un picchetto militare del distaccamento del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Nell’occasione inoltre il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona consegnerà le medaglie d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lagher nazisti. Saranno presenti le massime autorità cittadine. La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto della normativa anticovid. Al termine della cerimonia istituzionale organizzata dal Comune nel Parco della Resistenza, dalle 12,10 alle 13,10, nell'aula magna dell'Iti Marconi si svolgerà un incontro a cui parteciperanno il prefetto Corona (promotore dell'iniziativa), il sindaco Zattini, il Rabbino di Ferrara e della Romagna Luciano Caro e il vescovo Livio Corazza.

Sono previsti anche gli interventi del dirigente scolastico Marco Ruscelli, di alcuni studenti e del professor Maurizio Gioiello. Quest'ultimo parlerà di come nella nostra città sia stata realizzata una piccola "soluzione finale" (l'istituzione di un campo di concentramento nell'albergo Commercio, la caccia agli ebrei e gli eccidi dell'aeroporto) anziché demandarla agli appositi campi di sterminio. All'evento parteciperanno in presenza tre classi dell'Istituto e altre da remoto.