"Forlì che brilla", oltre un milione di transiti in centro durante il periodo festivo: "Continueremo a investire sul Natale"

""Forlì che Brilla" ha dato i suoi frutti". L'assessora al Turismo e al Centro, Andrea Cintorino snocciola i dati dei transiti veicolari durante periodo natalizio, dall'8 dicembre al 6 gennaio. E i numeri sono importanti: sono stati infatti stati registrati in centro storico 1.162.033 accessi di veicoli, quasi 39mila al giorno, 74.797 in più rispetto allo stesso periodo del 2021-2022 e 147.683 in più rispetto al 2020-2021. A fotografare i movimenti sono state le 12 telecamere di Mercurio che si affacciano sulla cintura esterna del centro, e in particolare all’imbocco dei corsi principali.

"Il dato di quest’ultimo Natale è il più alto rilevato da quando è iniziata la pandemia", sottolinea Cintorino. Ma non è tutto. L'assessora specifica che "i 4 parcheggi più strategici per il nostro centro, ovvero quello di Piazza del Carmine, Piazza XX Settembre, Cavour e Matteucci, hanno registrato a dicembre una percentuale di occupazione pari all’80%, in netta crescita rispetto a dicembre 2021, quando la stessa si era fermata al 56,5%".

Numeri che portano Cintorino ad "una riflessione importante sulle potenzialità del progetto “Forlì che Brilla” e sulle ricadute, in termini di indotto e visibilità, innescate dagli investimenti effettuati per il periodo delle feste da questa Amministrazione. Di sicuro, sia gli accessi in crescita che le percentuali di auto in sosta, ci riportano l’immagine di un centro storico sempre più attrattivo, brulicante di pubblico e di grande interesse per famiglie, forlivesi e turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Questi dati, a loro volta, incidono in modo significativo sullo shopping in centro".

"Non abbiamo la bacchetta magica né la presunzione di poter accontentare i gusti e le esigenze di tutti, ma una cosa è certa - conclude l'assessora -. Continueremo a investire sul Natale, perché lo riteniamo il momento più magico dell’anno e un’occasione importante per elevare i consumi".