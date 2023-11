Forlì città benemerita per il volo, il sindaco: "Ci candidiamo a centro europeo della manutenzione aerea"

Forlì città benemerita per il volo. Lo certifica, con tanto di attestato e terracotta raffigurante la sede cittadina, Torre Numai, consegnati questo pomeriggio in Consiglio comunale, l'associazione Arma Aeronautica provinciale, in occasione delle celebrazioni per il centenario del corpo. Uno stimolo anche per il futuro a partire dalla volontà dell'amministrazione di potenziare il gruppo di manutenzione dei velivoli e non solo. La città romagnola e l'Aeronautica sono un "binomio inscindibile", spiega il presidente Renato Cappelli donando a consigliere e assessore una rosa blu, simbolo del corpo e in occasione della Giornata contro la violenza alle donne.

Certo, argomenta, in provincia anche il Comune di Meldola ha ricevuto un attestato di benemerenza, nel 1905 consentì infatti il primo volo in aerostato, ma era "un trapezio più che una mongolfiera". Ma a Forlì ci sono l'aeroporto, lo storico ex collegio aeronautico, la statua di Icaro. E poi "il più prestigioso" dei tre istituti nazionali di formazione piloti, la scuola Enav per controllori di volo, la facoltà di Ingegneria aerospaziale, il polo tecnologico aeronautico con il gruppo manutenzione e la scuola di volo. Da qui l'attestato di benemerenza per incentivare ulteriormente la cultura del volo che il sindaco Gian Luca Zattini accoglie con orgoglio. "Siamo impegnati per ribadire questa vocazione dando ricadute imprenditoriali ed economiche".

In particolare il primo cittadino pensa al potenziamento della manutenzione aerei: "Una delle più grandi imprese al mondo ha infatti annunciato problemi nella motorizzazione dei suoi velivoli mettendo a riserva 300 miliardi di euro". Si tratta di Pratt and Whitney e in ballo ci sono migliaia di aeromobili: Forlì vuole "candidarsi come centro europeo". Con la Regione, aggiunge il primo cittadino, si lavora dunque a un potenziamento del settore manutenzione, ma "al centro" ci deve essere anche la scuola di volo e da questo punto di vista Air Dolomiti formerà a Forlì i suoi piloti. Occorre poi, conclude Zattini, "potenziare il rapporto con l'Università", valorizzare il collegio aeronautico, mosaici del volo compresi e potenziare nel complesso il polo aeronautico aerospaziale, con "i satelliti che hanno spesso il cuore a Forlì" (Agenzia Dire)