Forlì città turistica: infopoint in centro, ma anche alla stazione e aeroporto

E' prevista in primavera l'apertura di un punto d'informazione turistica nel centro storico di Forlì. A darne l'annuncio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del bilancio di previsione, è stato l'assessore Andrea Cintorino. Si tratta di un nuovo spazio Iat-Hub Turismo e Coworking, che troverà casa negli ambienti attualmente dismessi in Galleria del Municipio, di fronte alla Scalone d'Onore. Un nuovo modello di accoglienza, che parte proprio dal ripensamento dell’idea stessa di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica. Ci sarà anche una guida turistica dedicata alla città, che nascerà con la collaborazione dei quartieri e che sarà tradotta dagli studenti dell'indirizzo Interpreti e Traduttori di Forlì.

Ma non è l'unica novità: "Con l'assessore Giuseppe Petetta ci siamo messi in contatto con le Ferrovie dello Stato, perchè il nostro intento è quello di aprire un info-point alla stazione, poi ce ne sarà un altro all'aeroporto di Forlì". Inoltre "stiamo lavorando su un sito specifico dedicato al turismo e alla cultura di Forlì, perchè vogliamo rendere la città capofila del turismo dell'entroterra, collaborando naturalmente con i comuni limitrofi". Nel 2021 si celebrano i 700 anni della morte di Dante Alighieri e "col Comune di Firenze, ha ricordato Cintorino, abbiamo avviato una collaborazione per la realizzazione dei percorsi danteschi". Investimenti sono stati fatti anche sulla cartellonistica "per valorizzare al più possibile i punti della città più isolati".