A Forlì un convegno per ricordare l'alluvione, le vittime e i volontari

A sei mesi esatti dalla terribile alluvione che ha travolto alcuni popolosi quartieri della città di Forlì il Comitato Unitario Vittime del Fango organizza, con il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con l'Istituto Professionale “Ruffilli” e il Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì, un momento del ricordo, in memoria di quei tragici eventi che hanno portato morte, distruzione e dolore in tante famiglie e imprese del territorio cittadino. "l dovere della memoria - Forlì: la sua alluvione, le sue vittime, i suoi volontari" è il titolo del convegno che si terrà giovedì 16 novembre ore 18, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena in Piazza Morgagni, 9 a Forlì, dove alcuni testimoni di quei giorni terribili cercheranno, come scriveva in una poesia Primo Levi, di testimoniare per non dimenticare.

"'Meditate che questo è stato' diceva lo scrittore torinese in una sua nota poesia, per riflettere sull’importanza della memoria ma anche perché non ci si rassegni agli orrori delle discriminazioni razziali e all’odio religioso e politico - afferma il Comitato - Meditate su ciò che è stato diciamo anche noi cittadini feriti dalla forza del cambiamento climatico e dell’acqua che esonda dai fiumi, rompe gli argini e sommerge tutto quanto incontra, cose e vite, per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sul necessario cambio paradigmatico, rispetto all’uso del territorio e delle acque che in esso circolano come linfa vitale, ma anche come elemento naturale generatore nella storia di grandi cambiamenti sociali e culturali delle nostre comunità".

Dopo i saluti di Alessandra Bucchi Presidente Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì, Enzo Lattuca Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Gianluca Zattini Sindaco Comune di Forlì e Mons. Livio Corazza Vescovo Diocesi Forlì- Bertinoro, si terrà un breve momento di solenne raccoglimento in cui tutte le campane delle chiese di Forlì suoneranno “a morto” in ricordo delle tre vittime forlivesi dell'alluvione. A seguire alle ore 18,45 circa sarà proiettato il video “Per non dimenticare gli alluvionati”, curato dagli allievi dell'Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì. La proiezione del video sarà preceduta dalla esecuzione di un brano musicale eseguito dagli allievi del Liceo“A. Canova” di Forlì, il video presentato dai ragazzi sarà accompagnato dalle riflessioni di Marco Cortesi e Mara Moschini come voci narranti e ci saranno quindi racconti, immagini e video dall'esperienza diretta dei volontari, degli angeli del fango e dei tanti soccorritori di quei giorni, che tanta forza e speranza hanno donato nello sconforto di quei durissimi momenti post alluvione. Infine, verrà proiettato il filmato “Fango” a cura di Marco Cortesi e Mara Moschini e chiuderà la serata un brano musicale eseguito dagli allievi del Liceo “A. Canova”.