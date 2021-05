Forlì dice addio all'ex consigliere regionale, intellettuale cattolico e pioniere dell'università

E' morto a 90 anni il docente universitario Gianfranco Morra. Il decesso è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella sua casa forlivese. Ne tratteggia la figura il giornalista Alessandro Rondoni: "Grande sociologo, è stato un accademico che ha dato tanto alla comunità, all’Alma Mater, e anche all’Università a Forlì con i suoi acuti giudizi e appassionata lungimiranza. Era un intellettuale rigoroso, curioso di tutto, brillante nelle conversazioni e nei convegni, dotato di intelligenza e ironia e sapeva affascinare pure i suoi studenti. Con la sua intensa attività culturale ci ha aiutato ad attraversare il secolo e il millennio, in un confronto continuo con la società e la sua evoluzione. Come sociologo era infatti un profondo conoscitore delle dinamiche umane e sociali".

Morra ha contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’Alma Mater in Romagna nella sua fase fondativa, nel suo ruolo di preside di Scienze Politiche a Forlì. "Affascinante divulgatore, ha offerto giudizi in dibattiti pubblici, alcuni dei quali ho avuto il piacere di moderare. Intervenne anche ad un incontro di presentazione della mia candidatura a sindaco di Forlì nel 2009 e ricordo i suoi consigli e giudizi. Il prof. Morra fu lui stesso candidato ed eletto consigliere regionale in Emilia-Romagna nel 1995", sempre Rondoni. Rondoni ricorda anche "la sua passione per l’arte e i tanti rapporti e relazioni con personaggi locali e nazionali. Si rivelò proficuo pure il confronto col sacerdote forlivese don Francesco Ricci sulla profetica elezione di Giovanni Paolo II, sulla transizione dell’Est Europa e la lotta per la libertà nei regimi comunisti di allora, contro ateismo e totalitarismo. Nel 2010 lo intervistai sull’Europa e le sfide della post modernità per Il Nuovo Areopago dove furono pubblicati altri suoi testi su don Sturzo, Solidarnosc e Benedetta Bianchi Porro. Anche la rivista Studi Cattolici gli aveva dedicato recentemente, per i suoi 90 anni, un tributo culturale, riprendendo la sua storia, il suo libro “Atlante della filosofia. Il pensiero occidentale dalla A alla Z” e diversi interventi di personaggi, fra cui il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, Marcello Pera, Lorenzo Ornaghi, Carlo Galli, Sergio Belardinelli, Giuseppe Ghini, Guido Gilli, Leonardo Allodi, Igino Zavatti, oltre a un mio contributo".

Morra lascia le figlie Licia, docente a Bologna, ed Elena, insegnante al Liceo Scientifico, dirigente scolastico alla scuola La Nave e consigliere comunale, i generi e i nipoti. Morra qualche anno fa aveva perso la moglie Maria Luisa Giardini, docente alle scuole superiori. Il funerale si svolgerà lunedì 31 maggio alle ore 15 nella chiesa del Suffragio.