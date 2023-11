Forlì-Dresda, andata e ritorno: un esempio di scambio culturale ben riuscito tra due scuole

La scuola media "Caterina Sforza", appartenente all'Istituto Comprensivo 1 di Forlì, ha recentemente dato il benvenuto a un gruppo di ventiquattro studenti tedeschi provenienti dal liceo GDP di Dresda, accompagnati dalle loro insegnanti. Questo incontro è stato reso possibile grazie a un progetto di scambio culturale avviato nel marzo scorso. Il team di insegnanti coinvolto, composto dalla professoressa di tedesco Bettina Tanzen, dalla docente di italiano Raffaella Raffaelli e dal supporto dell’insegnante Michele Scucchia, ha dimostrato un forte impegno nei confronti di questa esperienza. "L'obiettivo primario del progetto è stimolare canali di conoscenza e interscambio linguistico e culturale tra gli studenti italiani e quelli tedeschi - illustrano i professori -. Le settimane antecedenti all'arrivo degli studenti tedeschi sono state caratterizzate da intensi preparativi, coinvolgendo gli studenti della classe terza dell’anno precedente e della terza attuale".

"La scelta finale per l’attività didattica è ricaduta sul suggestivo palazzo che ospita la scuola, l'ex Collegio aeronautico voluto da Benito Mussolini, con i suoi affascinanti mosaici raffiguranti miti, macchine volanti e primati raggiunti nel volo. Inoltre, sono state organizzate visite alle città di Rimini e Bologna per far conoscere agli studenti tedeschi il ricco patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese - continuano i docenti -. Tra i momenti più toccanti, l'incontro in Municipio con il sindaco Gian Luca Zattini, le cui parole hanno sottolineato i valori comuni che hanno ispirato la fondazione dell'Unione europea e l'importanza dell'integrazione e della coesione tra persone di nazionalità diverse".

"Gli studenti tedeschi hanno espresso apprezzamento per l'ospitalità delle famiglie e di tutte le persone incontrate, immergendosi nella migliore tradizione dell'accoglienza romagnola - prosegue il team di insegnanti -. Hanno gustato con entusiasmo i prelibati cibi italiani, dalla piadina romagnola alla pasta fatta in casa, dalla pizza al gelato artigianale. Nel ricordo di tutti i partecipanti, rimarrà impressa la partita Italia-Germania disputata sulla spiaggia di Rimini, con la vittoria inevitabile della squadra italiana nonostante la grinta e la determinazione degli avversari tedeschi. Il successo del progetto è da attribuire non solo all'impegno degli insegnanti ma anche alla disponibilità della dirigente scolastica, Giuliana Marsico, nel concretizzarlo. Un sentito ringraziamento va alle famiglie e ai ragazzi che hanno accolto con calore e affetto gli studenti tedeschi e le loro insegnanti".