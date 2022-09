Forlì e Cervia unite nel culto della Madonna del Fuoco

Il vescovo di Forlì Livio Corazza, accompagnato dal sindaco Gianluca Zattini e dal presidente di Confartigianato Luca Morigi, ha visitato le saline di Cervia per conoscere le fasi della “cavadura”, la caratteristica estrazione del sale, che conferisce all’oro bianco di Cervia le sue peculiarità.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Cervia Massimo Medri, il vice sindaco Gabriele Armuzzi, Aldo Ferruzzi general manager delle terme di Cervia – Brisighella e Giuseppe Pomicetti, Presidente del Parco della Salina di Cervia che ha illustrato ai presenti sia le qualità dell'oasi naturalistica e le azioni messe in campo per tutelarla, sia le attività di promozione del sale dolce di Cervia, per fare conoscere anche all'estero questo prezioso prodotto.



Il gemellaggio nasce dalla devozione alla Beata Vergine del Fuoco, patrona non solo della città di Forlì, ma anche dei salinari, che nei secoli hanno reso omaggio offrendo in dono il sale e oggetti preziosi, ancora oggi conservati all’interno della sacrestia della Cappella della Madonna del Fuoco. La consuetudine è rimasta fino ai nostri giorni, ogni 4 febbraio una delegazione, da Cervia giungeva a Forlì per rendere onore alla Beata Vergine. Il presidente Luca Morigi, di origini cervesi, spiega “la pandemia ha sospeso anche questa sentita tradizione, per questo abbiamo pensato di favorire la ripresa dei contatti tra la Curia forlivese e il mondo dei salinari, fatto di fatica, dedizione al lavoro e di valori autentici, tra cui il culto mariano.”



Il vescovo Corazza ha manifestato grande interesse nei confronti della lavorazione di un prodotto di punta della promozione del territorio romagnolo e la vicinanza tra i territori di Forlì e Cervia non è solo geografica. Come spiegato dal sindaco Zattini “Cervia è il mare dei forlivesi, per questo l’obiettivo è una sinergia di intenti per rendere maggiormente sicura la viabilità di collegamento fra le due realtà.”